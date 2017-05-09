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Пикап по-бишкекски: сотрудники УПМ помогли парню "подкатить" к девушке

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424902-ru.html

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9 мая 2017, 16:31       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке сотрудники патрульной милиции помогли парню сделать очередной шаг в его ухаживаниях за девушкой, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан сам молодой человек, который пожелал, чтобы его имя не фигурировало в данном материале. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033284402'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033284402'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуПикап по-бишкекски: сотрудники УПМ помогли парню "подкатить" к девушке
По его словам, он ухаживает за девушкой анонимно на протяжении трех месяцев.
"Началось все с того, что я "построил" на улице коридор из воздушных шариков, в конце которого Бему (имя девушки. - Прим. ред.) ждала картина, написанная мной. Второй сюрприз был в том, что однажды утром возле дома ее ждала коробка из-под холодильника, покрашенная мной вручную. Внутри был большущий мишка", - сказал аноним.
На третьем этапе ухаживаний молодой человек ухитрился спрятать в багажнике авто девушки букет. Задумка была в том, что открыть багажник ее попросили сотрудники патрульной милиции.
"Я просто подошел к милиционерам, которые патрулировали участок в районе Южных ворот, и попросил их помочь. Спросили: что, влюбился? Ответил, что да. Байкеша улыбнулся и согласился помочь", - вспоминает парень.
Экипаж УПМ остановил машину Бемы, затем попросил ее выйти из автомобиля и открыть багажник. Вначале она упрямилась, но все же открыла его.
"Внутри ее ждал букет белых роз - ее любимые цветы, мне заблаговременно удалось это выяснить. Она обрадовалась и много улыбалась - было приятно смотреть это видео", - рассказал молодой человек.
Романтика в жизни Бемы на этом не закончилась - мистер Инкогнито планирует организовать еще несколько сюрпризов, прежде чем раскроет себя перед девушкой.
"Были разные идеи, но остановился я именно на этой. Очень признателен экипажу ПМ за отзывчивость. Запросто помогли влюбленному человеку", - благодарит парень.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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