Команда Таласа выиграла праздничный турнир по кок-бору и 500 тыс сомов

9 мая 2017, 16:47 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Таласская команда "Ынтымак" выиграла турнир по кок-бору, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финал состоялся на ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке. Соперником таласцев была команда "Достук" из Оша. В результате упорной борьбы таласская команда стала обладательницей кубка.

Третье место заняла команда Чуйской области "Арашан-Жылалды". Всего в турнире, стартовавшем 2 мая, приняли участие 11 команд.

Призовой фонд составил 1 миллион 350 тысяч сомов. Деньги были выделены из фонда президента (500 тысяч сомов), Жогорку Кенеша (300 тысяч), аппарата правительства (250 тысяч) и Дирекцией по национальным видам спорта (300 тысяч).

За первое место присуждено 500 тысяч сомов, за второе - 250 тысяч и за третье - 150 тысяч.

Остальной призовой фонд распределен среди других участников турнира.

Лучшим конем признан Краз из команды "Биримдик Аю" (приз 10 тысяч сомов). Лучшим игроком стал Карыпбек Эшиев из "Таласа", отличившийся в финале. Он также получил 10 тысяч сомов.