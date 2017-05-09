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Команда Таласа выиграла праздничный турнир по кок-бору и 500 тыс сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424901-ru.html

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9 мая 2017, 16:47       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Таласская команда "Ынтымак" выиграла турнир по кок-бору, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Финал состоялся на ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке. Соперником таласцев была команда "Достук" из Оша. В результате упорной борьбы таласская команда стала обладательницей кубка.
Третье место заняла команда Чуйской области "Арашан-Жылалды". Всего в турнире, стартовавшем 2 мая, приняли участие 11 команд.
Призовой фонд составил 1 миллион 350 тысяч сомов. Деньги были выделены из фонда президента (500 тысяч сомов), Жогорку Кенеша (300 тысяч), аппарата правительства (250 тысяч) и Дирекцией по национальным видам спорта (300 тысяч).
За первое место присуждено 500 тысяч сомов, за второе - 250 тысяч и за третье - 150 тысяч.
Остальной призовой фонд распределен среди других участников турнира.
Лучшим конем признан Краз из команды "Биримдик Аю" (приз 10 тысяч сомов). Лучшим игроком стал Карыпбек Эшиев из "Таласа", отличившийся в финале. Он также получил 10 тысяч сомов.

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