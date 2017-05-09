На "Евровидении-2017" в Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности

9 мая 2017, 16:31 Комментарии

Евровидение-2017" проходит в украинской столице в условиях беспрецедентных для "конкурса мер безопасности. Так, накануне, во время второй генеральной репетиции, вся территория Международного выставочного центра, ставшего площадкой для "Евровидения-2017", была оцеплена военными и представителями правоохранительных органов. Журналисты и зрители подвергались строжайшему досмотру. О том, что обеспечение безопасности на конкурсе является одним из приоретов украинских властей, в интервью DW подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Фавориты первого полуфинала

По традиции, в ходе второй генеральной репетиции конкурса свои оценки выставляют национальные жюри стран-участниц полуфинала. Поздно вечером 9 мая к их баллам будут прибавлены оценки телезрителей, проголосовавших во время прямой телевизионной трансляции. Десять лучших из 18 участников получат право представить свою страну в финале 13 мая. В числе этих полуфиналистов - те, кто по прогнозам букмекеров, должен войти в первую десятку "Евровидения". Это представители Португалии, Швеции, Армении, Азербайджана и Финляндии. По мнению экспертов, хорошие шансы остаться в Киеве до конца недели есть у Молдавии, Бельгии, Греции и Австралии. Австралия уже в третий раз участвует в конкурсе, хотя является не частью Европы, а отдельным континентом.

Переоборудованный специально для "Евровидения-2017" Международный выставочный центр в Киеве вмещает сейчас чуть меньше 8 тысяч зрителей. Это самая маленькая площадка конкурса за последние годы. За несколько дней до первого полуфинала официальный оператор по продаже билетов снизил цену на нераспроданные билеты до 499 гривен (около 18 евро) во все секторы, кроме VIP. Кстати, в предыдущие годы именно первый полуфинал пользовался у зрителей "Евровидения" наименьшей популярностью.

Почему полуфинал откроет не Джамала

Возможно, это одна из причин того, почему первый этап конкурса откроет не победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала, а Дмитрий Монатик (артистический псевдоним Monatik). Джамала исполнит в первом полуфинале две песни: новую и "1944", с которой она победила в Стокгольме. Произойдет это во время зрительского голосования и подсчета голосов.

Это далеко не первый полуфинал "Евровидения", открывающийся не с выступления победителя или победительницы предыдущего конкурса. Так было, например, в Дюссельдорфе в 2011 году.

Дата проведения первого полуфинала выпала на 9 мая, но злого умысла здесь нет. По традиции, финал "Евровидения" проходит в субботу, а полуфиналы - во вторник и четверг, чтобы у организаторов и участников конкурса было достаточно времени для подготовки. Конкретные дни определяются Европейским вещательным союзом - правообладателем "Евровидения" - с учетом важных телетрансляций в мае, чтобы они не конкурировали друг с другом. Как правило, учитываются (и учитывались на этот раз) чемпионат мира по хоккею, а также полуфинальные и финальные матчи национальных и европейских футбольных кубков.