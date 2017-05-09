Фото — Сыновья и внуки президента несли портрет деда Шаршена Атамбаева в рамках акции "Бессмертный полк"

9 мая 2017, 16:11 Комментарии

Сыновья и внуки президента Алмазбека Атамбаева несли портрет дедушки Шаршена Атамбаева в рамках акции "Бессмертный полк".

Сейит и Сейтек Атамбаевы (на фото в темно-синей и темно-серой футболках) и их дети приняли участие в шествии, которое началось от парка им.Д.Асанова и завершилось на площади Победы.

Президент в своих выступлениях не раз говорил, что его отец воевал. Сегодня он сообщил, что его дети и внуки принимают участие в акции "Бессмертный полк".

В прошлом году в акции также принимали участие дети президента и его супруга Раиса Атамбаева.