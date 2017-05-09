Письма с фронта: Новогоднее послание с фронта и благодарность за подарки

9 мая 2017, 15:38 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

1 января 1942 года в город Фрунзе пришло письмо от старшего политрука Н. П. Бондарева отправленное председателю фрунзенского областного комитета Красного Креста. В нем описаны чувства солдат, которые воюют на фронте, а также подчеркивается благодарность работникам тыла за подарки на Новый год.

Отправитель рассказал, что сейчас несмотря на морозы, душу солдат согревает внимание оказываемое с тыла. И это очень важно ведь "Родина это наша главная мать", - говорится в письме.

"Глубоко уважаемые товарищи! Представьте себя на минуту на положении бойца, вот он сидит в окопе (окоп правда утеплён) тихая, морозная ясная ночь. Это наступающий год. Никто не уверен и не знает когда откроет огонь, находящийся нескольких метрах враг. Он боец думает может быть о том, что его любимая девушка в этот вечер год тому назад с тревогой ожидала его в условленном месте, может быть боец думал о своей матери, да мало ли о чем может думать человек памятные дни. И вот ему задумавшемуся вдруг приносят и вручают подарок. Может быть подарок этот безымянный, но боец или командир с нежностью берут его и не потому что они голодны, нет, они сыты вполне, и не потому, что у них чего-то не хватает, нет, наши бойцы и командиры обеспечены, а потому он с трепетом и нежностью берет этот подарок, что шлет его ему РОДИНА – это наша главная мать. И вот трогает душу бойца любовно уложенные подарки в небольшом ящичке, которое укладывала одна из дочерей родины, а не сам боец, верный сын родины. Ну скажите, разве после того не чувствуется какие у нас у них единые цели и нити связи идут (не разборчиво) с фронта – туда в тыл от разных людей, разного почерка письма а цель в них одна – громить, беспощадно громить кровавого злобного врага немецкого фашиста.

Подарок ваш - это подарок родины. Он согревает, он вселяет силу, его любят, потому что в нем видят заботу своего тыла с фронта. В 1941 году наши вооружение силы во многих местах так стукнули немца, что он со своей военной машиной, с надписью "молниеносная война" уже теперь поворачивает назад, машина начинает крепко портиться надпись "молниеносная война" - уже заменён теперь жуликами от политики вроде Теббельса "трудностями зимы" и прочими бредовыми "объяснениями".

Мы переполнены сил и уверенности, что наступающий Новый год будет счастливейшим годом, ибо мы знаем, что в этом году враг будет разбит и даже точнее проклятые немецкие фашисты будут истреблены, до единого, нога которых сейчас топчет нашу землю.

Ваше общество, готовя дружину, делает большое и полезное дело. В наших частях есть десятки прекрасных санитарок, которые не щадя своей жизни спасают жизнь раненных. Многие из них как Сарра Лакшина, Степанова и другие награждены высокой правительственной наградой орденом красного знамени. Хочется дать Вам одно пожелание. Помните ежеминутно о фронте, не жалейте своих сил и что возможно делайте для нашей победы. Чем больше целей, тем ближе победа.

Желаю Вам нового хорошего счастья в новом году, а за нас можете не сомневаться, враг обязательно будет разбит и уничтожен. С горячим новогодним приветом старший политрук. Мой адрес: 43 полевая почта Полит отдел армии Бондареву Н.П."