Теракт в Таиланде: более 50 человек пострадали от взрыва в торговом центре

9 мая 2017, 15:58 Комментарии

В провинции Паттани на юге Таиланда прогремели два взрыва в одном из торговых центров. В результате инцидента пострадали 56 человек.

Как сообщают Вести.ру со ссылкой на ТАСС, первая бомба взорвалась у входа в двухэтажное здание магазина около 15:00 по местному времени. После этого на парковке торгового центра взлетел на воздух заминированный автомобиль. Все пострадавшие отправлены в местные больницы.

В провинциях Яла, Паттани и Нартхиват уже более 10 лет действуют группы радикалов, добивающиеся отделения мусульманского юга от Бангкока. В результате их террористической деятельности погибло примерно 6,5 тысяч человек.

#Thailand #Pattani - 2 explosions reported. Emergency services and bomb squad on scene. pic.twitter.com/PDwpImlhnG

- Terror Events (@TerrorEvents) 9 мая 2017 г.