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Около 74 тыс. тонн зерна и более 8 тыс. тонн мяса сдали в фонд обороны совхозы и колхозы Киргизской ССР за годы ВОВ, - Нацстатком

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424896-ru.html

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9 мая 2017, 15:39       Комментарии

За годы войны колхозы и совхозы республики сдали в фонд обороны 4,5 млн пудов (около 74 тыс. тонн) зерна и 500 тыс. пудов (более 8 тыс. тонн) мяса. Такие данные сообщает Национальный статистический комитет.
Также в связи с возросшей потребностью эвакуированных предприятий в электроэнергии было возобновлено строительство Лебединовской ГЭС и принято решение о строительстве Аламединской ГЭС-1, которое началось в 1943 году и завершилось в 1945 году. В 1943 году было завершено также и строительство первой очереди Большого Чуйского канала.
Как отмечается в данных ведомства, все эти объекты строились методом народной стройки. В 1942 году вступил в строй Хайдарканский ртутный комбинат. Возросшая потребность в угле вызвала резкое увеличение темпов роста шахтостроительных работ.
"И несмотря на то, что главным образом они осуществлялись силами самих предприятий, это послужило основой для дальнейшего развития специализированных шахтостроительных организаций", - говорится в сообщении.
А в сельском хозяйстве готовили механизаторских кадров. В 1941 году на краткосрочных курсах было подготовлено 2812 трактористов, из которых 2787 - женщины, и 570 комбайнеров. Было заготовлено 303,6 тыс. тонн хлеба и 22,3 тыс. тонн картофеля.
Также армия получила от колхозов и совхозов более 54 тыс. отборных лошадей.

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