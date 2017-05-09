Около 74 тыс. тонн зерна и более 8 тыс. тонн мяса сдали в фонд обороны совхозы и колхозы Киргизской ССР за годы ВОВ, - Нацстатком

9 мая 2017, 15:39 Комментарии

За годы войны колхозы и совхозы республики сдали в фонд обороны 4,5 млн пудов (около 74 тыс. тонн) зерна и 500 тыс. пудов (более 8 тыс. тонн) мяса. Такие данные сообщает Национальный статистический комитет.

Также в связи с возросшей потребностью эвакуированных предприятий в электроэнергии было возобновлено строительство Лебединовской ГЭС и принято решение о строительстве Аламединской ГЭС-1, которое началось в 1943 году и завершилось в 1945 году. В 1943 году было завершено также и строительство первой очереди Большого Чуйского канала.

Как отмечается в данных ведомства, все эти объекты строились методом народной стройки. В 1942 году вступил в строй Хайдарканский ртутный комбинат. Возросшая потребность в угле вызвала резкое увеличение темпов роста шахтостроительных работ.

"И несмотря на то, что главным образом они осуществлялись силами самих предприятий, это послужило основой для дальнейшего развития специализированных шахтостроительных организаций", - говорится в сообщении.

А в сельском хозяйстве готовили механизаторских кадров. В 1941 году на краткосрочных курсах было подготовлено 2812 трактористов, из которых 2787 - женщины, и 570 комбайнеров. Было заготовлено 303,6 тыс. тонн хлеба и 22,3 тыс. тонн картофеля.

Также армия получила от колхозов и совхозов более 54 тыс. отборных лошадей.