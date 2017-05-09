День Победы в Бишкеке завершится 8-минутным фейерверком на Старой площади

9 мая 2017, 15:47 Комментарии

В Бишкеке на площади Победы 9 мая прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. Традиционно все присутствующие почтили память погибших минутой молчания, после чего прозвучал государственный гимн. Военный караул произвел троекратный залп.

В своей поздравительной речи президент Алмазбек Атамбаев сказал, что все склоняют головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений, тех, кто отдал свою жизнь ради будущего, ради мирного неба.

Также всех с Днем Победы поздравил мэр города Бишкек Албек Ибрагимов. В своей речи он пожелал всем здоровья, уважения и любви близких людей.

"В эти майские дни мы вместе с вами, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, дети войны, узники концлагерей и семьи погибших воинов, отдаем дань памяти великому подвигу наших дедов и отцов. Низкий вам поклон за героизм, стойкость и любовь к своему Отечеству!" - поздравил мэр.

Далее для приглашенных ветеранов была организована полевая кухня - с солдатской кашей и фронтовыми 100 граммами.

После официальной части праздника желающие присоединились к "Бессмертному полку", который стартовал от парка имени героя Советского Союза, генерал-майора Даира Асанова и завершился на площади Победы. В этом году в нем приняли участие около 30 тыс. граждан.

Кроме того, управление культуры мэрии столицы на площади Победы организовало концертную программу с песнями военных лет.

Завершится праздник в 21:00 красочным 8-минутным фейерверком на Старой площади и у здания Государственного исторического музея.