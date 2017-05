Wargaming собирает истории воевавших близких во "Фронтовой альбом"

9 мая 2017, 15:15 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Компания Wargaming запускает "Фронтовой альбом" - интернет-проект в рамках глобальной инициативы "Помним все", направленный на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках. Об этом сообщили в пресс-службе Wargaming.

На сайте frontline.su пользователи могут публиковать фотографии и истории ветеранов.

Прошлогодняя акция "Вдохновленные Победой", в рамках которой сотрудники Wargaming вспоминали своих воевавших близких, показала, что у многих в семье есть свои герои, чьи подвиги послужили примером.

- Предложив коллегами прислать фото своих воевавших родственников, мы не ожидали получить такое количество писем, - рассказывает Денис Карань, куратор проекта "Фронтовой альбом". - После проекта инициативная группа решила собрать архивные фото и истории близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это настолько нас увлекло, что было принято решение сделать единый проект, участниками которого могли бы стать как наши игроки, так и все желающие.

"Фронтовой альбом" – проект, который позволяет сохранять истории своих близких в простом и удобном формате. Для того, чтобы загрузить историю, достаточно сделать несколько шагов:

• Авторизоваться на сайте frontline.su через Wargaming ID, соцсети, либо зарегистрироваться по адресу электронной почты

• Загрузить фото и заполнить информацию о ветеране. Минимальный объем информации – фамилия, имя, фото и одна географическая метка. Также можно добавить рассказ (до 600 знаков)

• Добавить географические метки к фотографии или дополнительные теги (например, основные награды ветерана)

• Сохранить историю, после чего страница попадет на модерацию и будет опубликована на сайте после проверки

Создатели "Фронтового альбома" постарались учесть современные требования к подобным проектам, сделать его простым и интуитивно понятным, чтобы заинтересовать молодое поколение.

"Фронтовой альбом" отличается персонализацией и продуманной социализацией –страницами альбома можно делиться в социальных сетях, комментировать их на сайте и сохранять на компьютер. Сайт позволяет адаптировать ленту фотографий под предпочтения пользователя, например, сортировать ее по географическим меткам.

Важным новшеством проекта стала интерактивная карта, которая позволяет увидеть все опубликованные фотоистории с привязкой к географическим точкам, что позволяет моментально перейти к историям ветеранов из конкретного города или области, найти участников известных военных операций и сражений.

Почитать истории ветеранов и поделиться своей:

• Frontline.su

