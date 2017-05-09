ЦИК заявила о недопустимости преждевременной агитации перед президентскими выборами

9 мая 2017, 14:59 Комментарии

Центральная избирательная комиссия призывает партии и лиц, планирующих принять участие в президентских выборах, воздержаться от преждевременной агитации. Об этом говорится в обращении ЦИК к партиям и кандидатам.

Отмечается, что некоторые политпартии начали активное распространение материалов о претендентах на участие в выборах президента Кыргызстана в качестве кандидатов, хотя законодательно утверждены сроки проведения предвыборной агитации - она начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования.

"Согласно законодательству, информирование избирателей кандидатами, политическими партиями или их представителями с использованием наименования (полного, сокращенного или аббревиатуры), эмблемы, значков, логотипов или их характерных составных частей, флага, девизов, слоганов и/или иной атрибутики (символики) кандидатов, политических партий, позволяющих их идентифицировать (определить их принадлежность), является агитацией. Распространение информационных и иных материалов, имеющих признаки агитации политических партий и граждан, планирующих участвовать в выборах президента КР, до начала установленного законодательством срока предвыборной агитации недопустимо", - говорится в сообщении.