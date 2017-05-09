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ЦИК заявила о недопустимости преждевременной агитации перед президентскими выборами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424893-ru.html

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ЦИК Кыргызстана предостерегает от преждевременной агитации

9 мая 2017, 14:59       Комментарии

Центральная избирательная комиссия призывает партии и лиц, планирующих принять участие в президентских выборах, воздержаться от преждевременной агитации. Об этом говорится в обращении ЦИК к партиям и кандидатам.
Отмечается, что некоторые политпартии начали активное распространение материалов о претендентах на участие в выборах президента Кыргызстана в качестве кандидатов, хотя законодательно утверждены сроки проведения предвыборной агитации - она начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования.
"Согласно законодательству, информирование избирателей кандидатами, политическими партиями или их представителями с использованием наименования (полного, сокращенного или аббревиатуры), эмблемы, значков, логотипов или их характерных составных частей, флага, девизов, слоганов и/или иной атрибутики (символики) кандидатов, политических партий, позволяющих их идентифицировать (определить их принадлежность), является агитацией. Распространение информационных и иных материалов, имеющих признаки агитации политических партий и граждан, планирующих участвовать в выборах президента КР, до начала установленного законодательством срока предвыборной агитации недопустимо", - говорится в сообщении.

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