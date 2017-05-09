9 мая 2017, 15:16 Комментарии

Послы Кыргызстана за рубежом принимают участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Так, посол в Австрии Бакыт Джусупов совместно с представителями других дипломатических миссий в Австрии приняли участие в траурном мероприятии по возложению венков к центральному монументу в бывшем концентрационном лагере в городе Маутхаузен.

Также Б.Джусупов совместно с руководителями дипломатических миссий ряда стран СНГ в Австрии принял участие в церемонии возложения венков к центральному советскому монументу, расположенному за пределами основного мемориального комплекса "Маутхаузен".

"Накануне, 8 мая, посольство совместно с представителями дипломатических миссий в Австрии с участием кыргызской диаспоры в Вене приняло участие на торжественной церемонии возложения венков к памятнику советских воинов на Центральном кладбище в городе Вена. Позднее в тот же день состоялось возложение венков к памятнику советскому воину-освободителю на "Шварценбергплац", - сообщили в пресс-службе.

Канцелярия посольства в Санкт-Петербурге совместно с почетным консульством КР и слушателями Военной академии материально-технического обеспечения им.А.В.Хрулева, Санкт-Петербургской Военной академии связи им. С.М.Буденного, Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках посещения мемориального кладбища состоялось также возложение цветов к памятной доске в честь воинов-кыргызстанцев, защищавших город-герой Ленинград в годы войны.