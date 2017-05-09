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Sputnik Кыргызстан вручил георгиевские ленточки участникам Бессмертного полка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424891-ru.html

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9 мая 2017, 15:13       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В рамках празднования Дня Победы информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан вручило участникам акции "Бессмертный полк" георгиевские ленточки.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков В рамках празднования Дня Победы информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан вручило участникам акции "Бессмертный полк" георгиевские ленточки Акция началась 9 мая в 9.00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота), где проходил сбор участников Бессмертного полка. Волонтеры Sputnik Кыргызстан раздали около тысячи ленточек, символизирующих память о подвиге воинов Великой Отечественной и живую связь поколений. Участники - от самых маленьких до пенсионеров - с радостью принимали ленточки.
"Sputnik каждый год принимает участие в международной акции "Георгиевская ленточка". Для всех нас это символ всеобщей победы, дружбы и великой истории, которую нельзя забыть и переделать. Спасибо всем, кто принимает участие в акции и тем самым отдает честь героям и хранит память о них", - сказала руководитель Sputnik Кыргызстан Елена Череменина.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах РИА Новости (с 2013-го - МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиевские ленточки распространяют в зарубежных представительствах Россотрудничества по всему миру. Для миллионов людей эта ленточка символ памяти, связи поколений и воинской славы.
За более 10 лет организаторами акции становились разные общественные и коммерческие структуры. С 2016 года акция проводится силами тысяч волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Sputnik Кыргызстан начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны. Он является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

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