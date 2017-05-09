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Жээнбеков: Правительство будет содействовать развитию национальных игр

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359542_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424889-ru.html

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9 мая 2017, 14:55       Комментарии

"Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу, благодарим их за сегодняшнюю мирную жизнь", - сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 мая, на церемонии открытия соревнований по национальным играм, посвященным Дню Победы.
Он поздравил соотечественников с Днем Победы, отметив, что на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. сражались более 360 тысяч кыргызстанцев.
"Более 150 тысяч наших соотечественников были награждены орденами и медалями, 73 из них удостоены звания Героя Советского Союза. В Великой Отечественной Войне советский народ проявил невиданную храбрость и мужество в истории человечества. К сожалению, число ветеранов с каждым годом уменьшается, среди нас осталось лишь 640 ветеранов войны. Мы должны передать следующим поколениям память о героизме, проявленном нашими дедами и отцами", - подчеркнул глава Правительства.
Касаясь состязаний по конноспортивным играм, премьер-министр отметил, что большое внимание уделяется национальным играм, которые вышли на мировую спортивную арену. По таким играм, как "Кок борү" и "Эр эниш" проводятся чемпионаты Азии, а по интеллектуальной игре "Тогуз коргоол" - международные чемпионаты.
"Правительство работает над созданием необходимых условий для развития национальных игр. По поручению Президента Кыргызской Республики был проведен ряд совещаний по вопросу реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула", выделены необходимые финансовые средства на эти цели. Мы примем все меры, чтобы создать удобное и приятное место для отдыха горожан и гостей нашей столицы", - отметил Жээнбеков.
Он сообщил, что Государственному агентству по делам молодежи, физической культуре и спорту при Правительстве и мэрии города Бишкек поручено подготовить проект модернизации ипподрома "Ак-Кула" к следующей неделе.
"Проведённые в 2016 году Всемирные игры кочевников показали красоту национальных игр и удивили гостей из-за рубежа. Очень радует, что игры, оставленные нашими предками в наследие, приобретают популярность и распространяются в других странах мира. Правительство страны и в дальнейшем будет оказывать максимальное содействие развитию национальных игр", - заключил Жээнбеков.

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