Алмазбек Атамбаев: "Мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших"

9 мая 2017, 14:31 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на столичной площади Победы и выступил с речью. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Глава государства почтил память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Вечному огню на столичной площади Победы.

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиев, руководитель аппарата Президента Сапар Исаков, мэр города Бишкек Албек Ибраимов, члены Правительства КР, а также представители дипломатического корпуса.

Текст выступления Главы государства:

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с сегодняшним Великим праздником – Днем Победы!

В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда. И наши потомки, я уверен, будут помнить. Они не забываются и живут в наших сердцах вечно. Таковыми для нашего народа стали долгие и изнурительные 4 года Великой Отечественной войны и, конечно же, долгожданный День Победы – 9 Мая 1945 года.

С началом вероломного нападения вражеских полчищ на Советский Союз Кыргызстан не остался в стороне. С первых дней войны лозунг "Всё для фронта, всё для Победы!" стал неотъемлемой частью жизни нашего народа. Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность - важнейшим стратегическим сырьем. Офицерские кадры готовило Фрунзенское пехотное училище.

Уроженцы Кыргызстана составили костяк 316-ой стрелковой дивизии, которая за проявленное мужество и героизм в боях под Москвой была преобразована в 8-ю Гвардейскую стрелковую дивизию им. И. В. Панфилова.

За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов и командиров из Кыргызстана были награждены орденами и медалями, 74-м было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена "Слава".

В годы Великой Отечественной войны почти каждый взрослый мужчина-кыргызстанец был призван на фронт. Больше трети из них не вернулись с войны, остались навсегда лежать на полях войны. Погибли, защищая русские города и деревни, освобождая захваченные фашистами территории России, Украины и Беларуси.

Уважаемые соотечественники!

В годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев. А простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую Родину, дети-сироты - новых родителей. И после Кыргызстан принимал всех, кому было трудно.

Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира. Благодаря действиям антигитлеровской коалиции, в которую вошли 58 стран мира. Но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству.

Уважаемые соотечественники!

Почему я сегодня еще раз решил напомнить об этом?

К глубокому сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами.

Несколько лет назад известный российский писатель Михаил Веллер в интервью агентству "Росбалт" фактически поддержал скинхедов, заявив, что, дескать, они просто неосознанно берут на себя функции по защите российского государства. То есть убивая сотни беззащитных людей, в том числе и детей, скинхеды, оказывается, защищают интересы России.

А после недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро, убив и покалечив десятки мирных людей, отдельные российские политики и СМИ развернули буквально истерию против мигрантов из Киргизии.

Так, депутат Государственной Думы России Константин Затулин в эфире государственного телеканала "Россия-1" призвал к жестким мерам к мигрантам из Киргизии, обосновав это тем, что, дескать, киргизы чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России.

Я искренне благодарен ведущему той передачи Владимиру Соловьеву за достойный ответ господину Затулину. Но хотел бы и сам добавить несколько слов по этому вопросу для господ Веллеров и Затулиных.

Во-первых, для тех, кто не знает историю народов России, хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами из Сибири, Алтая и относятся к большой семье алтайских народов, к наследникам великой алтайской цивилизации.

В одну языковую с киргизами группу входят ряд родственных народов Российской Федерации. Это, к примеру, татары, башкиры, хакасы, тувинцы и другие. Само слово "Сибир" от кыргызского "Шибер – место, богатое травой", Байкал – "Байкөл – богатое озеро", Енисей – "Энесай – Мать-река". Да и река Урал называлась раньше Жайык, Яик – "широкая".

Многие великие граждане России имеют далеких предков из алтайской семьи народов. Об этом наглядно говорят их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов. Из современных я могу назвать такие фамилии, как Нарышкин, Шойгу, Кара-Мурза и другие.

То есть не Затулиным и Веллерам говорить о том, что киргизы чуждые России. Скорее это их предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины или из лесов Европы.

И проблемой для России являются не "чужаки", не трудовые мигранты из Киргизии, а свои некоторые писатели и политики, которые разжигают ксенофобию и межнациональную рознь внутри России.

Если главный подозреваемый в питерском теракте оказался узбеком из киргизского города Ош, не надо винить в этом всех узбеков и киргизов. Ведь он был гражданином России, как и его отец. И с 16-ти лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму.

Семья не без урода. В любом есть подлецы и есть герои. Но нельзя по Гитлеру или Чикатило, по Брейвику или Ткачу судить о народе в целом.

Для нас, кыргызов, Россия – это наша историческая прародина. Для каждого кыргыза являются святыми слова Манас, Алтай, Энесай. Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни. Как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны.

Сила Великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих Россию. А для этого необходимо бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии. И в этом политикам России надо учиться у Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Уважаемые ветераны войны и тыла!

Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня, празднуя 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений. Тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества. Тех, кого не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители.

Мы склоняем головы перед светлой памятью ветеранов войны и тружеников тыла, которые не дожили до сегодняшнего дня. Я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды ветеранов.

Пусть земля им будет пухом!

Уважаемые ветераны!

Уважаемые соотечественники!

День Победы для всех нас святой праздник. Сегодня десятки тысяч детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по улицам Бишкека и других городов нашей страны, чтобы сказать миру: "Мы – наследники Великой Победы! Мы помним!". Как сын фронтовика я горжусь, что в рядах "Бессмертного полка" пройдут и мои дети и внуки - потомки фронтовика Шаршена Атамбаева!

Уважаемые ветераны войны и тыла!

Спасибо вам! Спасибо за то, что вы рядом с нами, что ваша жизнь и свершения по-прежнему являются образцом беззаветного служения Отечеству.

Сегодня я - как Главнокомандующий Вооруженными Силами - приказываю вам: "Уважаемые ветераны, держитесь! Вы обязаны встретить с нами следующий День Победы! Вы нужны нам! Вы нужны нашей стране!".