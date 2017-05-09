День Победы в Бишкеке

9 мая 2017, 14:36 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня отмечают 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках празднования прошли автопробег, митинг-реквием, шествие "Бессмертного полка", а также запланирован вечерний салют.

На площади Победы после митинга реквиема с участием руководства страны. Ветеранов угостили солдатской кашей и "боевыми 100 граммами", а также для них организован праздничный концерт.

В 21.00 горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Государственного исторического музея.

В Великой Отечественной Войне приняли участие около 360 тысячи кыргызстанцев, свыше 90 тысяч не вернулись с фронта, 150 тысяч наших воинов награждены орденами и медалями, 29 человек полные кавалеры ордена Славы, 73 воина получили звание Герой Советского Союза. На сегодня в Кыргызстане осталось 647 ветеранов ВОВ.