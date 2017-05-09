Первый вице-премьер-министр КР поздравил жителей города Ош с 72-летием Великой Победы

9 мая 2017, 14:53 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев, сегодня, 9 мая, принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 72-летию Великой Отечественной Войны на центральной площади города Ош. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Мухамметкалый Абулгазиев поздравил ветеранов войны, местных жителей от имени Президента Кыргызской Республики и Правительства с Днем Победы. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгой жизни, отметив важность патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Ошская область, также как вся страна, жила с девизом "Все для фронта", "Все для Победы". Как мне рассказали старейшины, в Ошском шелковом комбинате подростки работали по 18 часов, спали они рядом со станками, а проснувшись вновь приступали к работе. Более 4 тыс. солдат из города Ош не вернулись с Войны",- сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев также принял участие в праздничном мероприятии в селе Жоош Кара-Сууйского района Ошской области, поздравил ветеранов Великой Отечественной войны района с 72-летием Победы.

"На войну с Кара-Сууйского района ушли более 4000 человек. 2600 гражданин не вернулись. Сегодня, празднуя День Победы, мы преклоняемся и благодарим храбрых и мужественных отцов, братьев, матерей, проливших кровь и отдавших жизнь за свободу народа. Мы никогда не забудем их героизм", — заключил Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.