Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу и благодарим их за сегодняшнюю мирную жизнь, - премьер С.Жээнбеков

9 мая 2017, 14:25 Комментарии

Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу и благодарим их за сегодняшнюю мирную жизнь, сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 9 мая на церемонии открытия соревнований по национальным играм на ипподроме Ак-Кула, посвященным Дню Победы.

Как сообщает пресс-служба правительства, С.Жээнбеков поздравил соотечественников с Днем Победы, отметив, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 360 тыс. кыргызстанцев

"Более 150 тыс. наших соотечественников были награждены орденами и медалями, 73 из них удостоены звания Героя Советского Союза. В Великой Отечественной Войне советский народ проявил невиданную храбрость и мужество в истории человечества. К сожалению, число ветеранов с каждым годом уменьшается, среди нас осталось лишь 640 ветеранов войны. Мы должны передать следующим поколениям память о героизме, проявленном нашими дедами и отцами", - сказал он.

Касаясь темы состязаний по конно-спортивным играм, премьер-министр отметил, что большое внимание уделяется национальным играм, которые вышли на мировую спортивную арену.

"Правительство работает над созданием необходимых условий для развития национальных игр. Проведенные в 2017 году Всемирные игры кочевников показали красоту национальных игр и удивили гостей из-за рубежа. Очень радует, что игры, оставленные нашими предками в наследие, приобретают популярность и распространяются в других странах мира", - сказал он.