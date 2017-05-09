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Кыргызская версия знаменитой "Катюши" — на комузе и сыбызгы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424884-ru.html

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По итогам кыргызско-казахского бизнес-форума подписаны контракты на $11,8 млн

По итогам Кыргызско-казахского бизнес-форума подписаны контракты на 11,8 млн. долларов

9 мая 2017, 14:27       Комментарии

Смотрите на видео Sputnik Кыргызстан, как звучит песня, ставшая символом Победы в ВОВ. Песня рассказывает о переживаниях девушки, разлученной с возлюбленным, "бойцом на дальнем пограничье". Видео смонтировано из архивных фотографий кыргызстанцев-бойцов "Красной армии".
По данным Минсоцразвития КР, на сегодня в республике проживают 640 ветеранов ВОВ: 173 инвалида войны, 415 участников, 25 несовершеннолетних узников концлагерей и 27 блокадников Ленинграда.
Всего в годы ВОВ были призваны 363 тысячи кыргызстанцев, из них 1 395 - девушки и женщины.
"Катюша" - популярная советская песня. Композитор - Матвей Блантер, автор слов - Михаил Исаковский. Впервые песню исполнили 28 ноября 1938 года Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник под сопровождение оркестра под управлением Кнушевицкого.
По одной из версий, из-за этой песни советские солдаты во время войны назвали "Катюшей" боевые машины реактивной артиллерии серии "БМ".

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