Кыргызская версия знаменитой "Катюши" — на комузе и сыбызгы

9 мая 2017, 14:27 Комментарии

Смотрите на видео Sputnik Кыргызстан, как звучит песня, ставшая символом Победы в ВОВ. Песня рассказывает о переживаниях девушки, разлученной с возлюбленным, "бойцом на дальнем пограничье". Видео смонтировано из архивных фотографий кыргызстанцев-бойцов "Красной армии".

По данным Минсоцразвития КР, на сегодня в республике проживают 640 ветеранов ВОВ: 173 инвалида войны, 415 участников, 25 несовершеннолетних узников концлагерей и 27 блокадников Ленинграда.

Всего в годы ВОВ были призваны 363 тысячи кыргызстанцев, из них 1 395 - девушки и женщины.

"Катюша" - популярная советская песня. Композитор - Матвей Блантер, автор слов - Михаил Исаковский. Впервые песню исполнили 28 ноября 1938 года Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник под сопровождение оркестра под управлением Кнушевицкого.

По одной из версий, из-за этой песни советские солдаты во время войны назвали "Катюшей" боевые машины реактивной артиллерии серии "БМ".