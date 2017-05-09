Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков: Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу

9 мая 2017, 14:22 Комментарии

"Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу, благодарим их за сегодняшнюю мирную жизнь", — с такими словами сегодня, 9 мая, обратился к кыргызстанцам премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, выступая на церемонии открытия соревнований по национальным играм, посвященным Дню Победы.

"Более 150 тысяч наших соотечественников были награждены орденами и медалями, 73 из них удостоены звания Героя Советского Союза. В Великой Отечественной Войне советский народ проявил невиданную храбрость и мужество в истории человечества. К сожалению, число ветеранов с каждым годом уменьшается, среди нас осталось лишь 640 ветеранов войны. Мы должны передать следующим поколениям память о героизме, проявленном нашими дедами и отцами", — подчеркнул глава правительства.

Касаясь состязаний по конно-спортивным играм, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что большое внимание уделяется национальным играм, которые вышли на мировую спортивную арену. По таким играм, как "Көк бөрү" и "Эр эниш" проводятся чемпионаты Азии, по интеллектуальной игре "Тогуз коргоол" -международные чемпионаты.

"Правительство работает над созданием необходимых условий для развития национальных игр. По поручению президента Кыргызской Республики был проведен ряд совещаний по вопросу реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула", выделены необходимые финансовые средства на эти цели. Мы примем все меры, чтобы создать удобное и приятное место для отдыха горожан и гостей нашей столицы", — отметил глава правительства.

Он сообщил, что Государственному агентству по делам молодежи, физической культуре и спорту при Правительстве и мэрии города Бишкек поручено подготовить проект модернизации ипподрома "Ак-Кула" к следующей неделе.

"Проведённые в 2016 году Всемирные игры кочевников показали красоту национальных игр и удивили гостей из-за рубежа. Очень радует, что игры, оставленные нашими предками в наследие, приобретают популярность и распространяются в других странах мира. Правительство страны и в дальнейшем будет оказывать максимальное содействие развитию национальных игр", — заключил Сооронбай Жээнбеков.

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