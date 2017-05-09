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Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"

Найдены родственники 13 кыргызстанцев, погибших в битве под Ржевом в годы ВОВ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/najden...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424882-ru.html

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9 мая 2017, 14:35       Комментарии

Найдены родственники 13 кыргызстанцев, погибших в битве под Ржевом в годы ВОВ. Об этом сообщает эксперт по региональной безопасности Таалатбек Масадыков.
«В мае 1945 года впервые прозвучали залпы победы над фашистской Германией. С тех пор 9 мая люди справедливо считают самым дорогим и светлым праздником Великой Победы, в котором воедино сплелись и радость и горе. Почти в каждой семье эта страшная война забрала кого-то из близких и родных. В этом мы убедились, совершая свой автокараван по стране в поисках потомков воинов-кыргызстанцев, павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Из имеющегося списка 50 воинов- кыргызстанцев, погибших в битве под Ржевом, нам удалось найти потомков 13 человек, которых родные столько лет не могли найти», — отмечает Масадыков.
Ниже приводим имена погибших в ВОВ, с чьими родственниками удалось выйти на связь.
<li>Ботоканов Усенказы — 1912 г.р.;</li> <li>Ажилбаев Абдразак — 1904 г.р.;</li> <li>Карякин Николай — 1915 г.р;</li> <li>Джанузаков Шиквай — 1916 г.р.;</li> <li>Кравцов Дмитрий — 1904 г.р.;</li> <li>Ушпик Михаил — 1909 г.р.;</li> <li>Кроль Владимир — 1921 г.р.;</li> <li>Жееналиев Жакшибай — 1914 г.р.;</li> <li>Аманов Тулен — 1912 г.р.;</li> <li>Борубаев Азенбай — 1922 г.р.;</li> <li>Кульманбетов Айтпай — 1906 г.р.;</li> <li>Радченко Александр — 1919 г.р.;</li> <li>Власов Николай — 1917 г.р.</li>

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