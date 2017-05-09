Поздравление председателя Коллегии ЕЭК по случаю празднования Дня Победы

9 мая 2017, 14:13 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. 9 Мая – великий день в истории наших стран

Дорогие коллеги, друзья!

9 Мая – великий день в истории наших стран. Залпы салюта, которые звучат на всем евразийском пространстве, напоминают о выдающемся боевом и трудовом подвиге наших дедов и прадедов, 72 года назад одолевших жестокого агрессора – немецкий фашизм.

Четыре года войны были наполнены болью потерь и счастьем великого преодоления, слезами поражений и гордостью за победы, примерами несокрушимого героизма и единения русских и армян, белорусов и казахов, киргизов, представителей десятков других народов, населяющих наши страны. Для всех нас День Победы – это главный символ мужества наших народов, сумевших вместе, плечом к плечу защитить родной дом, своих близких и родных, не испугаться смерти и победить во имя будущей мирной жизни!

В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам – тем, без кого не было бы этой великой победы, кто самоотверженно жил и умирал на фронте и в тылу. Мы с болью в сердце вспоминаем о тех, кто остался на полях сражений.

Я убежден, что страдания, которые приносят войны, не должны повторяться. Поэтому День Победы – это еще и напоминание всем нам о том, что мы должны жить в мире, находить возможности договариваться и искать то, что объединяет народы и страны.

С Днем Победы!

Мира вашим домам и семьям!

Председатель Коллегии ЕЭК

Т.С.Саркисян