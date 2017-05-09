 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.54 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков: "Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу"Сооронбай Жээнбеков: "Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу"WP: США могут расширить свой контингент в АфганистанеWP: США могут расширить свой контингент в Афганистане

В Бишкеке прошел спортивный турнир среди школьников, посвященный Дню Победы

 

Фотографии: kabar.kg

                     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424879-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков: Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу

Зрители ахнули: на площади Победы закружились в вальсе 720 пар!

Сооронбай Жээнбеков: "Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу"

Поздравление председателя Коллегии ЕЭК по случаю празднования Дня Победы

9 мая 2017, 14:16       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. В преддверии Великой Победы на стадионе "Динамо" МВД Кыргызской Республики прошли соревнования по мини-футболу среди учеников средних школ г.Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.
Спортивный турнир среди школьников начался еще с 17 апреля, участвовали 44 команды школьников разных возрастных категорий с 6 до 14 лет, в том команды из интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Итоги спортивного состязаний, приуроченного ко Дню Победы, были подведены 6 мая.
Организаторами мероприятия являются учредитель компании "Рустель" Игорь Ярощ и физкультурно-спортивное общество (КФСО) "Динамо" МВД КР при поддерржке спонсоров фирм "Садочок", "Sahdora", ОсОО "Цветочка", детского благотворительного фонда "Сальма", детского медицинского центра "Малыш". Турнир среди школьников, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, проходит уже на протяжении более 5 лет. Целью мероприятия является память и уважение подвигу наших предков, спасших мир от фашизма, приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни и привитие командного духа.
На заключительном мероприятии по подведению итогов соревнования по футболу приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Выступавший начальник учебно-тренировочного центра МВД Торокул Мадалиев отметил, что организованный спортивный турнир посвящается Дню Победы - 9 Мая, нашим ветеранам. Мы всегда должны помнить о защитниках нашей Родины, сражавшихся и погибших за наше будущее. Он поздравил всех ветеранов, выразил сердечные пожелания здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни.
В заключение турнира состоялся концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, вместе станцевали праздничный вальс. Учащиеся интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья также подготовили яркие концертные номера.
Победителям и призерам соревнования по мини-футболу среди учеников средних школ г.Бишкек и Чуйской области вручили кубки, дипломы, грамоты и ценные призы. Ветераны, спортсмены и учащиеся выпустили голубей в память о героях, павших на полях сражений, с пожеланиями чтобы мир всегда был на земле, чтобы никто не знал, что такое война.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум