В Бишкеке прошел спортивный турнир среди школьников, посвященный Дню Победы

9 мая 2017, 14:16 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. В преддверии Великой Победы на стадионе "Динамо" МВД Кыргызской Республики прошли соревнования по мини-футболу среди учеников средних школ г.Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Спортивный турнир среди школьников начался еще с 17 апреля, участвовали 44 команды школьников разных возрастных категорий с 6 до 14 лет, в том команды из интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Итоги спортивного состязаний, приуроченного ко Дню Победы, были подведены 6 мая.

Организаторами мероприятия являются учредитель компании "Рустель" Игорь Ярощ и физкультурно-спортивное общество (КФСО) "Динамо" МВД КР при поддерржке спонсоров фирм "Садочок", "Sahdora", ОсОО "Цветочка", детского благотворительного фонда "Сальма", детского медицинского центра "Малыш". Турнир среди школьников, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, проходит уже на протяжении более 5 лет. Целью мероприятия является память и уважение подвигу наших предков, спасших мир от фашизма, приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни и привитие командного духа.

На заключительном мероприятии по подведению итогов соревнования по футболу приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Выступавший начальник учебно-тренировочного центра МВД Торокул Мадалиев отметил, что организованный спортивный турнир посвящается Дню Победы - 9 Мая, нашим ветеранам. Мы всегда должны помнить о защитниках нашей Родины, сражавшихся и погибших за наше будущее. Он поздравил всех ветеранов, выразил сердечные пожелания здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни.

В заключение турнира состоялся концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, вместе станцевали праздничный вальс. Учащиеся интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья также подготовили яркие концертные номера.

Победителям и призерам соревнования по мини-футболу среди учеников средних школ г.Бишкек и Чуйской области вручили кубки, дипломы, грамоты и ценные призы. Ветераны, спортсмены и учащиеся выпустили голубей в память о героях, павших на полях сражений, с пожеланиями чтобы мир всегда был на земле, чтобы никто не знал, что такое война.