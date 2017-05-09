9 мая 2017, 14:24 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. По случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне в Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка".

Традиционно марш многотысячной колонны стартовал с парка Победы, далее по центральным улицам столицы от Южной магистрали по улице Абдрахманова, и завершился на площади Победы у Вечного огня.

Впервые Кыргызстан присоединился к акции "Бессмертный полк" в 2012 году. Шествие прошло в Оше. В Бишкеке акция "Бессмертный полк" проходит с 2014 года.

В этом году акция, кроме Кыргызстана и России проходит еще в 28 странах, по словам организаторов в Бишкеке на акцию вышли более 20 тысяч горожан.