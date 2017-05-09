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В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424877-ru.html

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Многотысячной колонной в Бишкеке прошел бессмертный полк

9 мая 2017, 14:24       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. По случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне в Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка".
Традиционно марш многотысячной колонны стартовал с парка Победы, далее по центральным улицам столицы от Южной магистрали по улице Абдрахманова, и завершился на площади Победы у Вечного огня.
Впервые Кыргызстан присоединился к акции "Бессмертный полк" в 2012 году. Шествие прошло в Оше. В Бишкеке акция "Бессмертный полк" проходит с 2014 года.
В этом году акция, кроме Кыргызстана и России проходит еще в 28 странах, по словам организаторов в Бишкеке на акцию вышли более 20 тысяч горожан.

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