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В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"Сооронбай Жээнбеков: "Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу"Сооронбай Жээнбеков: "Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу"

Зрители ахнули: на площади Победы закружились в вальсе 720 пар!

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424876-ru.html

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Митинг-реквием в честь Дня Победы в Бишкеке: фоторепортаж

9 мая 2017, 14:22       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Почти полторы тысячи человек станцевали "Майский вальс" для ветеранов и участников акции "Бессмертный полк".
В вальсе закружились 720 пар - учащиеся пятнадцати столичных вузов. Композицию исполнил студент Кыргызской национальной консерватории Тимур Кожобеков.
Организатором мероприятия выступил фонд "Евразийцы - новая волна" совместно с Министерством образования и науки КР и Бишкекской мэрией.
По словам заместителя директора фонда Дениса Бердакова, этот танец стал финальной точкой в шествии Бессмертного полка.
"Эта международная акция в Бишкеке проходит уже три года. Она символизирует связь поколений и светлое будущее стран, переживших страшную войну", - отметил Бердаков.
По разным оценкам, сегодня на улицы города вышли почтить память воинов-победителей 35-40 тысяч человек.

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