Зрители ахнули: на площади Победы закружились в вальсе 720 пар!

9 мая 2017, 14:22 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Почти полторы тысячи человек станцевали "Майский вальс" для ветеранов и участников акции "Бессмертный полк".

В вальсе закружились 720 пар - учащиеся пятнадцати столичных вузов. Композицию исполнил студент Кыргызской национальной консерватории Тимур Кожобеков.

Организатором мероприятия выступил фонд "Евразийцы - новая волна" совместно с Министерством образования и науки КР и Бишкекской мэрией.

По словам заместителя директора фонда Дениса Бердакова, этот танец стал финальной точкой в шествии Бессмертного полка.

"Эта международная акция в Бишкеке проходит уже три года. Она символизирует связь поколений и светлое будущее стран, переживших страшную войну", - отметил Бердаков.

По разным оценкам, сегодня на улицы города вышли почтить память воинов-победителей 35-40 тысяч человек.