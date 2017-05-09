 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.54 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Чыныбай Турсунбеков: Наш долг — помнить имена погибших в ВОВЧыныбай Турсунбеков: Наш долг — помнить имена погибших в ВОВСША планируют увеличить свой воинский контингент в АфганистанеСША планируют увеличить свой воинский контингент в Афганистане

Министр ЧС Боронов избран председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/minist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424874-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков: Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу

Поздравление председателя Коллегии ЕЭК по случаю празднования Дня Победы

Восьмилетняя певица из КР победила на международном конкурсе в Астане

Премьер-министр КР и спикер ЖК посетили ветеранов ВОВ накануне Дня Победы

Сооронбай Жээнбеков провел совещание по модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек

9 мая 2017, 14:06       Комментарии

Министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов избран председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской  обороны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
«8 мая в Женеве, Швейцария, состоялась 50-я юбилейная сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО). Данная сессия прошла в год 80-летия с момента создания организации. В работе организации приняла участие делегация Кыргызской Республики во главе с министром чрезвычайных ситуаций КР, генерал-майором К. Бороновым. В ходе сессии министр был единогласно избран председателем Исполнительного совета МОГО на двухлетний период, что стало очередным признанием активной и эффективной работы кыргызской стороны в работе этой международной организации», — говорится в сообщении.
Во время нынешней сессии страны-члены МОГО обсудили наиболее важные аспекты работы организации по итогам 49-й сессии и планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках Программы Стратегического Развития МОГО на 2015-2025 годы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум