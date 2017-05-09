Министр ЧС Боронов избран председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны

9 мая 2017, 14:06 Комментарии

Министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов избран председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

«8 мая в Женеве, Швейцария, состоялась 50-я юбилейная сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО). Данная сессия прошла в год 80-летия с момента создания организации. В работе организации приняла участие делегация Кыргызской Республики во главе с министром чрезвычайных ситуаций КР, генерал-майором К. Бороновым. В ходе сессии министр был единогласно избран председателем Исполнительного совета МОГО на двухлетний период, что стало очередным признанием активной и эффективной работы кыргызской стороны в работе этой международной организации», — говорится в сообщении.

Во время нынешней сессии страны-члены МОГО обсудили наиболее важные аспекты работы организации по итогам 49-й сессии и планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках Программы Стратегического Развития МОГО на 2015-2025 годы.