Чыныбай Турсунбеков: Наш долг — помнить имена погибших в ВОВ

9 мая 2017, 14:13 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков поздравил кыргызстанцев с Днем Победы.

K-News публикует текст поздравления торага:

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны и труженики тыла! Уважаемые соотечественники! От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю Вас с великим праздником Днём Победы — 9 мая.

Этот день является днем освобождения от фашизма не только многонационального Советского Союза, но и всего мирового сообщества. 9 мая – это великий праздник, добытый бесстрашием и стойкостью наших отцов, неустанным трудом наших матерей. Если миллионы людей на фронтах, уничтожая врага, боролись за светлое будущее, то остывшие в тылу всеми силами поддерживали солдат и отдавали им все без остатка. К сожалению, многие на этой кровавой войне погибли, пропали без вести, многие навсегда лишились здоровья.

В Великой Отечественной Войне приняли участие около 360 тысячи кыргызстанцев, свыше 90 тысяч не вернулись с фронта, 150 тысяч наших воинов награждены орденами и медалями, 29 человек полные кавалеры ордена Славы, 73 воина получили звание Герой Советского Союза. Победа, которую они завоевали, бесценна. Наш долг помнить имена погибших, тех кто не жалея себя, приближал этот великий день. А оказывать почет и уважение живым ветеранам – наша святая обязанность!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны и труженики тыла! Вы для нас являетесь примером стойкости и героизма, символом мирной жизни. От всего сердца желаю Вам здоровья и долгих лет счастливой жизни. Еще раз с праздником – с Днем Победы».