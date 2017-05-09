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США планируют увеличить свой воинский контингент в Афганистане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359537_ss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424871-ru.html

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9 мая 2017, 14:02       Комментарии

Советники президента США Дональда Трампа подготовили проект новой стратегии в Афганистане, предусматривающий, в числе прочего, значительное увеличение американского воинского контингента в этой стране, пишет Медуза со ссылкой на The Washington Post.
Одним из авторов проекта, по данным издания, стал советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Новая стратегия США в Афганистане предполагает, что к уже находящимся там 8,4 тысячи американских военных будут добавлены еще как минимум три тысячи военнослужащих. Кроме того, США рассчитывают в случае необходимости простить об увеличении контингента в этой стране другие страны-члены НАТО, участвующие в операции.
Решение о принятии новой стратегии в Афганистане, по данным The Washington Post, Дональд Трамп должен принять до очередного саммита НАТО, запланированного на 25 мая. Трамп планирует лично посетить встречу лидеров стран Альянса, которая пройдет в Брюсселе.
В числе мер, предусмотренных новой стратегией, расширение возможностей для нанесения авиаударов, в том числе с американских беспилотников. План также предполагает, что американские военные советники смогут сопровождать регулярные афганские войска в непосредственной близости от линии боестолкновений.
Операция США в Афганистане была начата после терактов 9 сентября 2001 года.
Сокращение американского воинского контингента в этой стране было одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Барака Обамы - предшественника Трампа на посту президента США.
Участие в военной операции в Афганистане, по данным The Washington Post, обходится США в 23 миллиарда долларов в год.

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