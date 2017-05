США планируют увеличить свой воинский контингент в Афганистане

9 мая 2017, 14:02 Комментарии

Советники президента США Дональда Трампа подготовили проект новой стратегии в Афганистане, предусматривающий, в числе прочего, значительное увеличение американского воинского контингента в этой стране, пишет Медуза со ссылкой на The Washington Post.

Одним из авторов проекта, по данным издания, стал советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Новая стратегия США в Афганистане предполагает, что к уже находящимся там 8,4 тысячи американских военных будут добавлены еще как минимум три тысячи военнослужащих. Кроме того, США рассчитывают в случае необходимости простить об увеличении контингента в этой стране другие страны-члены НАТО, участвующие в операции.

Решение о принятии новой стратегии в Афганистане, по данным The Washington Post, Дональд Трамп должен принять до очередного саммита НАТО, запланированного на 25 мая. Трамп планирует лично посетить встречу лидеров стран Альянса, которая пройдет в Брюсселе.

В числе мер, предусмотренных новой стратегией, расширение возможностей для нанесения авиаударов, в том числе с американских беспилотников. План также предполагает, что американские военные советники смогут сопровождать регулярные афганские войска в непосредственной близости от линии боестолкновений.

Операция США в Афганистане была начата после терактов 9 сентября 2001 года.

Сокращение американского воинского контингента в этой стране было одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Барака Обамы - предшественника Трампа на посту президента США.

Участие в военной операции в Афганистане, по данным The Washington Post, обходится США в 23 миллиарда долларов в год.