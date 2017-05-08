"Караван-сарай": Растет объем трансграничной торговли между Кыргызстаном и Таджикистаном

9 мая 2017, 13:49 Комментарии

Впервые за многие годы кыргызские фермеры и владельцы бизнеса пересекли границу с официально санкционированным визитом для продажи и покупки товаров в Таджикистане.

Впервые после пограничного спора в 2014 году кыргызские фермеры и владельцы бизнеса пересекли границу с официальным санкционированным визитом для продажи и покупки товаров в Таджикистане.

С 30 апреля по 7 мая кыргызские предприниматели из Баткенской области посетили города Чоркух, Ворух и Сурх в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана.

Отношения возобновлены после двухлетнего прекращения торговли в ряде районов приграничной зоны по причине вспышки пограничных споров в 2013-2014 годах.

Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает эту инициативу путем организации встреч с представителями местных, пограничных, таможенных и полицейских ведомств обеих стран, в том числе встречи 12 апреля в Исфаре, Таджикистан.

Таджикские пограничники в Исфаре, недалеко от границы с Кыргызстаном. Весна 2012 года. [Негматулло Мирсаидов]

"Кыргызы и таджики всегда имели тесные торговые связи, и мы сегодня должны совместно использовать имеющийся потенциал, чтобы нашим народам жилось лучше", - сказал Собитджон Умаров, заведующий отделом экономики и торговли Исфаринской горадминистрации, во время встречи 12 апреля.

"Торговля может стать тем мостиком в восстановлении доверия", - сказал Абдипатта Пирназаров, начальник департамента сельского хозяйства Баткенского района, в ходе той же встречи.

"Мы хотим помочь людям, чтобы у них была работа, чтобы они могли производить, торговать, повышать свой жизненный уровень", - сказал, выступая перед участниками семинара, Парвиз Акрамов, национальный координатор проекта ПРООН "Содействие торговле" в Таджикистане.

Опасения по поводу создания споров во время этих визитов со стороны "радикальных элементов" оказались необоснованными, сказал "Каравансараю" Каныбек Салихов, житель села Самаркандак (Кыргызстан).

Борьба с экстремизмом с помощью торговли

Большинство жителей села Ак-Татыр в Кыргызстане занимаются сельским хозяйством, сообщила "Каравансараю" Муниса Тураева, жительница этого села и пограничный торговец. До 2014 года она регулярно продавала свою продукцию на таджикских приграничных рынках.

По ее словам, для таджиков, проживающих вблизи границы, покупать кыргызскую продукцию и мясо легче, чем транспортировать ее из отдаленных уголков Таджикистана. Она добавила, что у кыргызов также есть возможность покупать таджикские промышленные товары по низким ценам.

"Главная проблема – безопасность, - сказала Тураева в беседе с "Каравансараем". - Однако сейчас наблюдается стабилизация".

Жительница другого кыргызского аула Аксай по имени Сайрам Зулфикарова тоже считает, что ситуация улучшается.

"Мы должны восстанавливать наши торговые отношения и начинать посещать рынки друг друга, - сообщила она "Каравансараю". - Радикалы появляются в результате противостояния, безработицы, а торговля и сотрудничество – это эффективное сотрудничество в борьбе с этим явлением".

Усиление экономических связей и рост торговли

События, подобные конфликту в пограничной зоне в январе 2014 года, привели к резкому спаду таджикско-кыргызской торговли. Однако улучшение отношений, в том числе продолжение переговоров по демаркации границ, способствует росту торговли, говорят наблюдатели.

Согласно статистическим данным Таджикистана, в 2010 году объем экспорта и импорта из Кыргызстана составил более 4 млн долл. США и почти 9 млн долл., соответственно. Эти цифры достигли почти 5 млн долл. и более 17 млн долл. в 2016 году.

Однако, как говорят аналитики, эти цифры не отражают реальные объемы торговли двух стран.

"Если бы существовала статистика того, что покупают и продают ежедневно друг другу таджики и кыргызы, то статистические данные могли бы возрасти в несколько раз", - сказал "Каравансараю" согдийский аналитик Маруф Махкамов.

Сближение происходит благодаря усилиям таких бизнесменов, как Фарход Олимов и Нозим Ашуров из Таджикистана, которые недавно пригласили кыргызских коллег для торговли на рынке в Чоркухе (Таджикистан).

"Мы готовы предоставить не только торговые места, но обеспечить с помощью местной милиции и безопасность при передвижении, сохранность имущества своих соседей-кыргызов", - сказал директор рынка Олимов "Каравансараю".

Формализация свободной торговли

По словам предпринимателей из обеих стран, несмотря на официальный запрет на приграничную торговлю до прошлого месяца, таджики и кыргызы, работающие в Согдийской и Баткенской областях, продолжали торговать и после инцидента в 2014 году и уже успели создать зону свободной торговли.

Эти отношения "свидетельствуют об уникальной, естественно возникшей свободной торговле", сказал "Каравансараю" глава бизнес-ассоциации "Баткен" Бекболот Мадымаров. "Властям двух стран остается лишь законодательно оформить [уже действующие] экономические отношения в приграничье в виде свободной экономической зоны".

"Приграничная торговля всегда помогала кыргызам и таджикам поддерживать нормальный жизненный уровень, - сказал во время семинара в Исфаре 12 апреля руководитель микрокредитной организации "Ворух" Голиб Урунов. - Поэтому сегодня есть необходимость в... развитии взаимной торговли на приграничных рынках".

"Караван-сарай"

Негматулло Мирсаидов

08.05.17