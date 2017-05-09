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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка по случаю 72-й годовщины Победы в ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-shtab-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424869-ru.html

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9 мая 2017, 13:33       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. По случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла церемония открытия фотовыставки, организованная совместно Постоянными Представительствами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В мероприятии принял участие Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш, который в своем выступлении отметил, что Вторая мировая война стала самой трагической страницей в истории человечества, унесшая миллионы жизни людей. Он также напомнил, что 24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения.
Вниманию высоких гостей были представлены фотографии военных лет, символизирующие доблесть и героизм, беспримерный подвиг и тяжелейшие испытания, выпавшие на долю десятков миллионов советских людей, которые, в том числе, ценой своей жизни отстояли свободу и избавили человечество от нацизма.

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