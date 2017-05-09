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Фото — А.Атамбаев принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 72-годовщине Победы в ВОВФото — А.Атамбаев принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 72-годовщине Победы в ВОВМалыши с портретами прадедушек — Бессмертный полк прошел и в НарынеМалыши с портретами прадедушек — Бессмертный полк прошел и в Нарыне

В День победы в Бишкеке прошла зрелищная акция "Вальс Победы"

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-den-pob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424868-ru.html

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В Бишкеке прошел спортивный турнир среди школьников, посвященный Дню Победы

9 мая 2017, 13:44       Комментарии

Бишкек, 9 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В День победы в Бишкеке прошла зрелищная акция "Вальс Победы".
В рамках танцевального флешмоба более 1 тыс студентов столицы Кыргызстана исполнили незабываемый "Вальс победы", который по задумке организаторов символизирует единство поколений, стран и народов ради мира на планете.
В этом году акция "Вальс Победы" проходит уже в третий раз, в танцевальном шоу принимают участие студенты 15-ти вузов Бишкека.
Организаторами акции по традиции выступают Фонд Евразийцы – новая волна в партнерстве с мэрией города Бишкек и Министерством образования КР.

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