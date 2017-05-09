9 мая 2017, 13:44 Комментарии

Бишкек, 9 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В День победы в Бишкеке прошла зрелищная акция "Вальс Победы".

В рамках танцевального флешмоба более 1 тыс студентов столицы Кыргызстана исполнили незабываемый "Вальс победы", который по задумке организаторов символизирует единство поколений, стран и народов ради мира на планете.

В этом году акция "Вальс Победы" проходит уже в третий раз, в танцевальном шоу принимают участие студенты 15-ти вузов Бишкека.

Организаторами акции по традиции выступают Фонд Евразийцы – новая волна в партнерстве с мэрией города Бишкек и Министерством образования КР.