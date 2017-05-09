Малыши с портретами прадедушек — Бессмертный полк прошел и в Нарыне

9 мая 2017, 13:42 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Нарыне впервые прошла акция "Бессмертный полк", сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан Гуля Алмамбетова - одна из организаторов мероприятия.

© Фото / Гуля АлмамбетоваВ Нарыне впервые прошла акция "Бессмертный полк" В шествии приняли участие около 500 человек. Активистов поддержали местные власти и представительство правительства в Нарынской области, организовавшие охрану и оцепление.

"Ветераны плакали от счастья, от осознания того, что Бессмертный полк прошел и в их городе. С нами шествовали школьники, ветераны-"афганцы" и чернобыльцы. Мы очень признательны горожанам, которые приветствовали малышей, идущих по улицам с портретами своих прадедушек. Благодарим всех, кто нас поддержал", - сказала Алмамбетова.

Шествие началось от мемориала памяти героев ВОВ и завершилось в центральном парке Нарына.