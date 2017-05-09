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В День победы в Бишкеке прошла зрелищная акция "Вальс Победы"В День победы в Бишкеке прошла зрелищная акция "Вальс Победы"Многотысячной колонной в Бишкеке прошел бессмертный полкМноготысячной колонной в Бишкеке прошел бессмертный полк

Малыши с портретами прадедушек — Бессмертный полк прошел и в Нарыне

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424866-ru.html

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Участники шествия "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню

9 мая 2017, 13:42       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Нарыне впервые прошла акция "Бессмертный полк", сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан Гуля Алмамбетова - одна из организаторов мероприятия.
© Фото / Гуля АлмамбетоваВ Нарыне впервые прошла акция "Бессмертный полк" В шествии приняли участие около 500 человек. Активистов поддержали местные власти и представительство правительства в Нарынской области, организовавшие охрану и оцепление.
"Ветераны плакали от счастья, от осознания того, что Бессмертный полк прошел и в их городе. С нами шествовали школьники, ветераны-"афганцы" и чернобыльцы. Мы очень признательны горожанам, которые приветствовали малышей, идущих по улицам с портретами своих прадедушек. Благодарим всех, кто нас поддержал", - сказала Алмамбетова.
Шествие началось от мемориала памяти героев ВОВ и завершилось в центральном парке Нарына.

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