В Кыргызстане за 20-летний стаж работы учителем предлагают повысить пенсию в 2 раза

9 мая 2017, 13:33 Комментарии

В Кыргызстане за 20-летний стаж работы учителем предлагают установить надбавку к пенсии в однократном размере от назначенной государством суммы. Об этом говорится в законопроекте "О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании", вынесенном на общественное обсуждение.

Инициатор изменений в закон — депутат Евгения Строкова — предлагает начислять учителям общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, достигшим пенсионного возраста и не работающим, надбавку к назначенной пенсии в следующем порядке и размерах:

— при стаже работы в качестве учителя от 20 до 25 лет — надбавка в размере назначенной пенсии;

— при стаже работы в качестве учителя 25 и более лет — надбавка в полуторакратном размере от назначенной пенсии.

В случае одобрения закон вступит в силу 1 января 2019 года.

"Данная инициатива обусловлена тем, что работа учителя – это труд, связанный с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением, — говорится в справке-обосновании к законопроекту. — Кроме того, работа имеет большую психологическую нагрузку, связанную с ответственностью перед государством, обществом за обучение и воспитание детей – будущего Кыргызской Республики. При этом размер заработной платы, с которой отчисляются страховые взносы в пенсионный фонд для исчисления размера будущей пенсии, достаточно невысокий, что приводит к начислению пенсии также в небольшом размере".

По данным авторов законопроекта, на сегодняшний день средний размер пенсии по республике составляет 5 173 сомов. В целях обеспечения достойной старости лиц такой важной профессии, повышения престижа профессии учителя, привлечения молодых специалистов в школу, что в свою очередь приведет к улучшению качества образования, предлагается установление надбавок к пенсии. При этом в среднем учитель, проработавший в школе от 20 до 25 лет, будет иметь пенсию 10 346 сомов, свыше 25 лет – 12 933 сомов.

Реализация Закона потребует дополнительного финансирования из бюджета в размере 1 млрд. 140 млн. сомов.