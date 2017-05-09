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В Кыргызстане за 20-летний стаж работы учителем предлагают повысить пенсию в 2 раза

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424865-ru.html

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9 мая 2017, 13:33       Комментарии

В Кыргызстане за 20-летний стаж работы учителем предлагают установить надбавку к пенсии в однократном размере от назначенной государством суммы. Об этом говорится в законопроекте "О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании", вынесенном на общественное обсуждение.
Инициатор изменений в закон — депутат Евгения Строкова — предлагает начислять учителям общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, достигшим пенсионного возраста и не работающим, надбавку к назначенной пенсии в следующем порядке и размерах:
— при стаже работы в качестве учителя от 20 до 25 лет — надбавка в размере назначенной пенсии;
— при стаже работы в качестве учителя 25 и более лет — надбавка в полуторакратном размере от назначенной пенсии.
В случае одобрения закон вступит в силу 1 января 2019 года.
"Данная инициатива обусловлена тем, что работа учителя – это труд, связанный с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением, — говорится в справке-обосновании к законопроекту. — Кроме того, работа имеет большую психологическую нагрузку, связанную с ответственностью перед государством, обществом за обучение и воспитание детей – будущего Кыргызской Республики. При этом размер заработной платы, с которой отчисляются страховые взносы в пенсионный фонд для исчисления размера будущей пенсии, достаточно невысокий, что приводит к начислению пенсии также в небольшом размере".
По данным авторов законопроекта, на сегодняшний день средний размер пенсии по республике составляет 5 173 сомов. В целях обеспечения достойной старости лиц такой важной профессии, повышения престижа профессии учителя, привлечения молодых специалистов в школу, что в свою очередь приведет к улучшению качества образования, предлагается установление надбавок к пенсии. При этом в среднем учитель, проработавший в школе от 20 до 25 лет, будет иметь пенсию 10 346 сомов, свыше 25 лет – 12 933 сомов.
Реализация Закона потребует дополнительного финансирования из бюджета в размере 1 млрд. 140 млн. сомов.

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