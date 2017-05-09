Губернатора Джакарты приговорили к двум годам лишения свободы за богохульст

9 мая 2017, 13:21 Комментарии

Губернатор столицы Индонезии Джакарты Басуки Чахая Пурнама во вторник, 9 мая, был приговорен к двум годам тюремного заключения, сообщает NewsRu.com со ссылкой на агентство Reuters. Суд решил, что глава региона допустил кощунственные высказывания о Коране.

Приговор суда Джакарты оказался более суровым, чем просила сторона обвинения. Прокурор ранее потребовал для обвиняемого год лишения свободы условно. Приговоренный уже заявил, что будет обжаловать вердикт.

Басуки Чахая Пурнама обвинялся в богохульстве и оскорблении чувств верующих. Причиной уголовного преследования послужило появившееся в сентябре прошлого года видео, на котором прозвучали некорректные для мусульман высказывания губернатора, который является этническим китайцем и христианином.

Позже Басуки Чахая Пурнама извинился за свои слова, однако правоохранительные органы начали расследование.

Как отмечает ТАСС, в Джакарте в связи с инцидентом прошло несколько митингов, собравших сотни тысяч человек. Участники протестов требовали незамедлительной отставки губернатора и проведения расследования.

В итоге дело было доведено до суда. Максимальное наказание в Индонезии за разжигание ненависти на национальной, расовой или религиозной почве составляет четыре года лишения свободы, за богохульство - пять лет тюрьмы.

Как сообщает РИА "Новости", Пурнама является первым за последние полвека губернатором-христианином Джакарты и первым этническим китайцем на этом посту. Он занял его в 2014 году после того, как его бывший начальник Джоко Видодо был избран президентом Индонезии.

Пурнама, завоевавший популярность столичных жителей борьбой с коррупцией и бюрократией, до начала акций протеста мусульман считался наиболее вероятным победителем выборов губернатора. И итоге он проиграл во втором туре в апреле экс-министру образования и культуры Индонезии Анису Басведану, который официально займет пост губернатора Джакарты в октябре.