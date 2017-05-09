 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.54 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане за 20-летний стаж работы учителем предлагают повысить пенсию в 2 разаВ Кыргызстане за 20-летний стаж работы учителем предлагают повысить пенсию в 2 разаПрезидент А.Атамбаев возложил венок к Вечному огнюПрезидент А.Атамбаев возложил венок к Вечному огню

Губернатора Джакарты приговорили к двум годам лишения свободы за богохульст

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359536_gy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424864-ru.html

Похожие новости

Кыргызские десантники отметили свой день рождения освободив заложников

А.Атамбаев: Действующая Конституция отражает стремление народа к свободе и справедливости

Политолог: Казахские эксперты высоко оценили свободу слова в Кыргызстане

Убившую восемь детей австралийку освободили от ответственности

Суд лишил свободы на 3 года активного члена РЭО "Хизб ут-Тахрир"

9 мая 2017, 13:21       Комментарии

Губернатор столицы Индонезии Джакарты Басуки Чахая Пурнама во вторник, 9 мая, был приговорен к двум годам тюремного заключения, сообщает NewsRu.com со ссылкой на агентство Reuters. Суд решил, что глава региона допустил кощунственные высказывания о Коране.
Приговор суда Джакарты оказался более суровым, чем просила сторона обвинения. Прокурор ранее потребовал для обвиняемого год лишения свободы условно. Приговоренный уже заявил, что будет обжаловать вердикт.
Басуки Чахая Пурнама обвинялся в богохульстве и оскорблении чувств верующих. Причиной уголовного преследования послужило появившееся в сентябре прошлого года видео, на котором прозвучали некорректные для мусульман высказывания губернатора, который является этническим китайцем и христианином.
Позже Басуки Чахая Пурнама извинился за свои слова, однако правоохранительные органы начали расследование.
Как отмечает ТАСС, в Джакарте в связи с инцидентом прошло несколько митингов, собравших сотни тысяч человек. Участники протестов требовали незамедлительной отставки губернатора и проведения расследования.
В итоге дело было доведено до суда. Максимальное наказание в Индонезии за разжигание ненависти на национальной, расовой или религиозной почве составляет четыре года лишения свободы, за богохульство - пять лет тюрьмы.
Как сообщает РИА "Новости", Пурнама является первым за последние полвека губернатором-христианином Джакарты и первым этническим китайцем на этом посту. Он занял его в 2014 году после того, как его бывший начальник Джоко Видодо был избран президентом Индонезии.
Пурнама, завоевавший популярность столичных жителей борьбой с коррупцией и бюрократией, до начала акций протеста мусульман считался наиболее вероятным победителем выборов губернатора. И итоге он проиграл во втором туре в апреле экс-министру образования и культуры Индонезии Анису Басведану, который официально займет пост губернатора Джакарты в октябре.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум