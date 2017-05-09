Многотысячной колонной в Бишкеке прошел бессмертный полк

9 мая 2017, 13:34 Комментарии

Сегодня, 9 мая, по всему миру проходит уже ставшая традиционной акция "Бессмертный полк". Целью движения является сохранение памяти о подвиге погибших героев Великой Отечественной войны.

Традиционной и отличительной атрибутикой акции стали таблички с фотографиями участников войны. Кыргызстанцы присоединились к "Бессмертному полку" в 2015 году, и с тех пор количество участников акции с каждым годом растет. В этом году собралось более 20 тысяч человек. Многие из них даже устроили своё небольшое шествие по тротуарам.

Несмотря на то, что старт акции планировался на 10 часов утра, люди собрались на пересечении улиц Абрадхманова и Южной магистрали намного раньше. Добраться туда было достаточно тяжело, общественный транспорт был забит под завязку. У начала колонны дежурили милиционеры, которые объясняли людям куда и как лучше пройти. Собравшиеся были оцеплены со всех сторон, впереди колоны шли сотрудники патрульной милиции.

Собравшиеся были в хорошем и радостном настроении. Отовсюду доносились военные песни, причем не записи, а живое исполнение. Люди приходили с баянами, гармошками и гитарами. Под военные хиты собравшиеся танцевали и подпевали.

Возглавили шествие несколько автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны, дальше шли школьники, военные и просто горожане, которые решили принять участие в марше.

С небольшой задержкой заиграл оркестр и под крики "Ура" колонна двинулась. Организация была на высоком уровне. В нескольких частях были своеобразные кураторы, которые говорили когда необходимо остановиться. Также они активно подбадривали людей, так что никто не успевал заскучать.

По ходу шествия колонны на тротуарах выстраивался живой коридор из зрителей. Те, кто опоздал и не успел войти в марширующую колонну, дожидались хвоста и вклинивались уже там. Кстати, чтобы дождаться конца движения нужно было потратить достаточно времени. Колонна растянулась на несколько километров.

Стоит отметить, что помимо людей на табличках были и четвероногие помощники военных. В марше приняли участие и военные собаки, которые шли ближе к концу. В хвосте колонны также были участники мотодвижения Кыргызстана и автолюбители.

На нескольких участках движения, участников сопровождали кареты скорой помощи. Позади колонны шли сотрудники мэрии, которые собирали мусор.

Стоит напомнить, что помимо Бишкека акция "Бессмертный полк" прошла в Оше, Нарыне и Ивановке.