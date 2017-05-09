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Президент А.Атамбаев возложил венок к Вечному огню

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424862-ru.html

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9 мая 2017, 13:19       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 9 мая, принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на столичной площади Победы и выступил с речью.
Глава государства почтил память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Вечному огню на столичной площади Победы.
В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, Торага Жогорку Кенеша КР Чыныбай Турсунбеков, Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева, начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Раимберди Дуйшенбиев, Руководитель Аппарата Президента КР Сапар Исаков, мэр города Бишкек Албек Ибраимов, члены Правительства КР, а также представители дипломатического корпуса.

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