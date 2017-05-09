В Бишкеке воздух прогреется до 30 градусов — прогноз погоды на 10 мая

9 мая 2017, 13:05 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер юго-западный западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +25...+30
Таласская область
ночью: +9...+14
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +3...+8
днем: +18...+23
В Бишкеке без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +28...+30.