В Бишкеке воздух прогреется до 30 градусов — прогноз погоды на 10 мая

9 мая 2017, 13:05 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер юго-западный западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +25...+30

Таласская область

ночью: +9...+14

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +4...+9

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +3...+8

днем: +18...+23

В Бишкеке без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +28...+30.