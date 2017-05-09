В Бишкеке более 500 человек станцевали вальс Победы

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Источник:http://kg.akipress.org/news:13...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-424860-ru.html
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9 мая 2017, 13:14 Комментарии
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