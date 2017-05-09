В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка в честь Дня Победы

9 мая 2017, 13:14 Комментарии

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР. Фотовыставка организованна постоянными представительствами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"На фотовыставке представлены фотографии военных лет, символизирующие доблесть и героизм, беспримерный подвиг и тяжелейшие испытания, выпавшие на долю десятков миллионов советских людей, которые, в том числе, ценой своей жизни отстояли свободу и избавили человечество от нацизма", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш в своем выступлении отметил, что Вторая мировая война стала самой трагической страницей в истории человечества, унесшая миллионы жизни людей.