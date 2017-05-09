Скрипки Страдивари звучат не лучше обычных — ученые разрушили миф

9 мая 2017, 13:19 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PNAS, скрипки, изготовленные знаменитым Антонио Страдивари, звучат не лучше, а моментами даже хуже современных.

Клаудия Фритц (Claudia Fritz) с группой ученых из университета Пьера и Марии Кюри в Париже решила выяснить, соответствует ли истине широко распространенное утверждение, что старинные скрипки более эффективно проецируют звук в зале.

Каждая из 650 скрипок великого итальянского мастера Антонио Страдивари, сохранившаяся до наших дней, оценивается в миллионы долларов. Считается, что "страдивариусы" (как называют эти скрипки) имеют интересную особенность - так называемую концертность, когда звук усиливается на расстоянии и зрители слышат музыку лучше, чем сам скрипач. При этом современные скрипки, по мнению концертмейстеров, звучат громко для музыканта, но их звучание слышно "не дальше шестого ряда".

Ученые провели эксперимент в двух концертных залах. Несколько самых известных скрипачей играли на "страдивариусах" и современных инструментах, а оценивали звучание любители. При этом эксперимент был "слепой" - ни музыканты, ни слушатели не знали, какая именно скрипка играет.

Результат оказался ошеломляющим: раритетные инструменты "проиграли" современным аналогам. Последние, по мнению всех участников эксперимента, звучали громче, и звучание это было оценено как "более интересное". Меньше половины участников эксперимента (44 процента) верно сказали, какая из игравших скрипок "страдивариус". Ученые сделали вывод, что участники не смогли отличить звук легендарного инструмента от современного.