Атамбаев: ветераны, приказываю держаться и встретить следующее 9 мая!

9 мая 2017, 12:26 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на митинге-реквиеме, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пожелал ветеранам встретить следующее 9 мая.

Глава государства отметил, что с болью в сердце видит, как редеют ряды ветеранов, и сказал, что кыргызстанцы склоняют головы перед светлой памятью фронтовиков и тружеников тыла, которые не дожили до сегодняшнего дня.

"Уважаемые ветераны войны и тыла! Спасибо вам! Спасибо за то, что вы рядом с нами, что ваша жизнь и свершения по-прежнему являются образцом беззаветного служения Отечеству. Сегодня я как главнокомандующий приказываю вам: держитесь! Вы обязаны встретить с нами следующий День Победы! Вы нужны нам! Вы нужны нашей стране!" - сказал президент.

Он добавил, что как сын фронтовика гордится тем, что в рядах "Бессмертного полка" прошли и его дети и внуки - потомки участника войны Шаршена Атамбаева.