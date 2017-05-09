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Атамбаев: ветераны, приказываю держаться и встретить следующее 9 мая!

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424855-ru.html

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Торага Чыныбай Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

9 мая 2017, 12:26       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на митинге-реквиеме, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пожелал ветеранам встретить следующее 9 мая.
Глава государства отметил, что с болью в сердце видит, как редеют ряды ветеранов, и сказал, что кыргызстанцы склоняют головы перед светлой памятью фронтовиков и тружеников тыла, которые не дожили до сегодняшнего дня.
"Уважаемые ветераны войны и тыла! Спасибо вам! Спасибо за то, что вы рядом с нами, что ваша жизнь и свершения по-прежнему являются образцом беззаветного служения Отечеству. Сегодня я как главнокомандующий приказываю вам: держитесь! Вы обязаны встретить с нами следующий День Победы! Вы нужны нам! Вы нужны нашей стране!" - сказал президент.
Он добавил, что как сын фронтовика гордится тем, что в рядах "Бессмертного полка" прошли и его дети и внуки - потомки участника войны Шаршена Атамбаева.

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