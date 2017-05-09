В Бишкеке пропала 19-летняя девушка — ее ищут близкие и милиция

9 мая 2017, 12:49 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке пропала 19-летняя девушка, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан ее родственники.

По их словам, Айзат Айтбекова пропала утром 6 мая. Примерно в 8.00 она вызвала такси и поехала в микрорайон "Джал". Таксист высадил девушку у жилого этажного дома. Телефон она в то утро отключила и с тех пор на связь с родными не выходила.

"Мы говорили с жильцами этого дома, но ничего не узнали. 8 мая она включила мобильный в районе Политеха, но через некоторое время вновь отключилась. Раньше такого не было, она никогда не исчезала. Мы ищем ее вместе с милицией", - рассказал родственник Айтбековой.

Со слов подруг, Айзат встречалась с неким Рустамом, но они никогда его не видели. Одногруппницы Айтбековой говорят, что последний месяц девушка не посещала занятия в Академии туризма, где она учится.

"Они рассказывают, что Айзат пыталась устроиться на работу в компанию одного из местных сотовых операторов. Якобы выходила на стажировку утром и к вечеру освобождалась", - добавил родственник.

В пресс-службе столичной милиции сообщили, что этим делом занимается РУВД Свердловского района Бишкека.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Айзат, просят обращаться по телефонам: (0559)10-30-22; (0772)18-09-45.