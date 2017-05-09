Милицией Бишкека задержаны подозреваемые в мошенничестве и краже

9 мая 2017, 12:23 Комментарии

Столичные милиционеры задержали подозреваемых в мошенничестве и краже. Об этом сообщает ГУВД г. Бишкек.

По данным управления, сотрудникам правоохранительных и следственных органов удалось раскрыть три преступления.

Так, с заявлением в милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины, который, войдя в доверие заявителя, обманным путем завладел 1300 долларами США и по сей день отказывается возвращать данную сумму.

«Принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска УВД Первомайского района задержан подозреваемый в вышеуказанному преступлении 38-летний житель столицы У.Ш. Задержанного передали в следственный отдел. Начато следствие», — говорится в сообщении ГУВД.

Также в милицию с заявлением обратился житель столицы, сообщив, что в октябре 2014 года на пересечении улиц Чуй-Манаса малознакомый парень по имени Данияр, войдя в доверие заявителя, обещав, что купит ему земельный участок за 1800 долларов США, взял деньги и по сей день не вернул. Обещанного участка бишкекчанин, соответственно, не получил.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района задержан 33 летний бишкекчанин А.Д., который подозревается в вышеуказанном преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается», — отмечают в милиции.

Кроме того, в столичном ГУВД сообщили о задержании вора.

«С заявлением в милицию обратился житель г. Бишкек с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в апреле месяце текущего года свободно проник во двор дома заявителя, оттуда похитил обогревающие батареи стоимостью 10 тыс. сом», — говорится в сообщении.

В ходе рейдового мероприятия сотрудниками уголовного розыска УВД Ленинского района задержана подозреваемая в совершении данного преступления — 42-летняя бишкекчанка Г.С. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК КР.

Задержанная водворена в ИВС ГУВД г. Бишкек. Также устанавливается причастность задержанной в совершении двух аналогичных преступлений. Следствие продолжается.