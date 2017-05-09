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Милицией Бишкека задержаны подозреваемые в мошенничестве и краже

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424853-ru.html

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9 мая 2017, 12:23       Комментарии

Столичные милиционеры задержали подозреваемых в мошенничестве и краже. Об этом сообщает ГУВД г. Бишкек.
По данным управления, сотрудникам правоохранительных и следственных органов удалось раскрыть три преступления.
Так, с заявлением в милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины, который, войдя в доверие заявителя, обманным путем завладел 1300 долларами США и по сей день отказывается возвращать данную сумму.
«Принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска УВД Первомайского района задержан подозреваемый в вышеуказанному преступлении 38-летний житель столицы У.Ш. Задержанного передали в следственный отдел. Начато следствие», — говорится в сообщении ГУВД.
Также в милицию с заявлением обратился житель столицы, сообщив, что в октябре 2014 года на пересечении улиц Чуй-Манаса малознакомый парень по имени Данияр, войдя в доверие заявителя, обещав, что купит ему земельный участок за 1800 долларов США, взял деньги и по сей день не вернул. Обещанного участка бишкекчанин, соответственно, не получил.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района задержан 33 летний бишкекчанин А.Д., который подозревается в вышеуказанном преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается», — отмечают в милиции.
Кроме того, в столичном ГУВД сообщили о задержании вора.
«С заявлением в милицию обратился житель г. Бишкек с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в апреле месяце текущего года свободно проник во двор дома заявителя, оттуда похитил обогревающие батареи стоимостью 10 тыс. сом», — говорится в сообщении.
В ходе рейдового мероприятия сотрудниками уголовного розыска УВД Ленинского района задержана подозреваемая в совершении данного преступления — 42-летняя бишкекчанка Г.С. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК КР.
Задержанная водворена в ИВС ГУВД г. Бишкек. Также устанавливается причастность задержанной в совершении двух аналогичных преступлений. Следствие продолжается.

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