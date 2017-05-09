Атамбаев: Семья не без урода, в любом народе есть герои и подонки

9 мая 2017, 12:05 Комментарии

Сегодня, 9 мая, на мероприятии посвященном великой победе советских войск над фашистской Германией Алмазбек Атамбаев рассказал о своем отношении к высказываниям некоторых российских политиков по поводу недавней трагедии в Санкт-Петербурге когда террорист взорвал вагон метро.

Атамбаев отметил, что депутат госдумы России Константин Затулин в эфире одного из телеканалов призвал к жестким мерам к мигрантам из Киргизии, обосновав это тем, что кыргызы чужаки и они не относятся к числу народов исторически проживающих в России.

"Хотелось бы добавить для господ Веллеров и Затулиных, что во-первых, для тех, кто не знает историю народов России, хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами из Сибири, Алтая и относятся к большой семье алтайских народов, к наследникам великой алтайской цивилизации. В одну языковую с кыргызами группу входят ряд родственных народов РФ. Это к примеру татары, башкиры, хакасы, алтайцы, тувинцы и другие. Само слово "Сибирь" от кыргызского "Шебер" место богатое травой, Байкал - "Байкол" - "Богатое озеро", Енисей - "Энеса" "Мать-река". Это ряд топонимов можно продолжать до бесконечности",- отметил президент.

Он также подметил, что многие граждане России имеют далеких предков из алтайских народов такие как Нарышкин, Шойгу и Кара-Мурза. Что касается Затулина и Валлера, то глава Кыргызстана предположил, что их фамилии пришли из пустынь Палестины либо из лесов Европы. Поэтому не стоит акцентировать внимание на родине человека, совершившего преступление.