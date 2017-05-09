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Опрос "ВБ": Как была достигнута победа в Великой Отечественной войне

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359401_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424851-ru.html

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Алмазбек Атамбаев: "Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира"

9 мая 2017, 12:21       Комментарии

Сегодня 72 годовщина победы в Великой Отечественной войне. На территории постсоветских и не только государств проходят различные праздничные мероприятия и парады. Пестрят надписи "Спасибо деду за победу" и "Я помню, я горжусь". Но говорить это одно, а помнить совсем другое.
"ВБ" решил спросить у жителей столицы, благодаря чему советская армия взяла верх над фашистской Германией.
Все без исключения отметили сплоченность народа, неделение на национальности, расы, религии. По мнению респондентов, именно дружба народов и взаимоуважение были ключевыми факторами победы. Также опрошенные отметили работников тыла, которые своевременно снабжали фронтовиков всей необходимой провизией и оружием. Не забыли и про любовь к родине. Конечно же, были отмечены и военачальники, благодаря которым разрабатывались правильные тактические планы действий, благодаря которым и была достигнута победа.

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