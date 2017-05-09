Спикер: Наш долг — помнить имена тех, кто не жалея себя, приближал великий День Победы

9 мая 2017, 11:53 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил кыргызстанцев с Днем Победы, сообщает 9 мая пресс-служба парламента.

Текст поздравления приводится полностью и без изменений:

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые соотечественники!

От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю Вас с великим праздником Днем Победы - 9 мая.

Этот день является днем освобождения от фашизма не только многонационального Советского Союза, но и всего мирового сообщества. 9 мая - это великий праздник, добытый бесстрашием и стойкостью наших отцов, неустанным трудом наших матерей. Если миллионы людей на фронтах, уничтожая врага, боролись за светлое будущее, то оставшиеся в тылу всеми силами поддерживали солдат и отдавали им все без остатка. К сожалению, многие на этой кровавой войне погибли, пропали без вести, многие навсегда лишились здоровья.

В Великой Отечественной войне приняли участие около 360 тыс. кыргызстанцев, свыше 90 тыс. не вернулись с фронта, 150 тыс. наших воинов награждены орденами и медалями, 29 человек - полные кавалеры ордена Славы, 73 воина получили звание "Герой Советского Союза". Победа, которую они завоевали, бесценна. Наш долг - помнить имена погибших, тех, кто не жалея себя, приближал этот великий день. А оказывать почет и уважение живым ветеранам - наша святая обязанность!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Вы для нас являетесь примером стойкости и героизма, символом мирной жизни. От всего сердца желаю Вам здоровья и долгих лет счастливой жизни. Еще раз с праздником - с Днем Победы".