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Кыргызы и русские — братские народы: напоминание Атамбаева ксенофобам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424849-ru.html

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9 мая 2017, 12:17       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 9 мая, принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на столичной площади Победы.
Выступая с приветственной речью, глава государства с сожалением отметил, что в последние годы в России все громче слышны голоса ксенофобов, разжигающих вражду между братскими народами. В качестве примеров он привел высказывания писателя Михаила Веллера, что скинхеды защищают Россию, и депутата Госдумы Константина Затулина, который призвал принимать жесткие меры по отношению к мигрантам из Кыргызстана, назвав их "чужаками".
"То есть, убивая сотни беззащитных людей, в том числе детей, скинхеды, оказывается, защищают интересы России. А после недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро, убив и покалечив десятки мирных людей, отдельные российские политики и СМИ развернули буквально истерию против мигрантов из Кыргызстана", - сказал Атамбаев.
Президент напомнил, что кыргызы являются выходцами из Сибири и с Алтая и относятся к большой семье алтайских народов, к наследникам великой алтайской цивилизации.
"Не Затулиным и Веллерам говорить о том, что кыргызы - чужаки для России. Проблемой для России являются не "чужаки", не трудовые мигранты из Кыргызстана, а некоторые свои писатели и политики, разжигающие межнациональную рознь", - отметил президент.
Он продолжил, что, если главный подозреваемый в питерском теракте оказался узбеком из кыргызского города Оша, не надо винить в этом всех узбеков и кыргызов.
"Он ведь был гражданином России, как и его отец, и с 16 лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды подтолкнули его к экстремизму. В семье не без урода. В любом государстве есть подлецы и герои. Но нельзя по Гитлеру или Чикатило, по Брейвику или Ткачу судить о народе в целом", - продолжил Атамбаев.
Он сказал, что для кыргызов Россия - историческая прародина, что кыргызский народ помнит о своих корнях и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе в трудные для нее дни, как это было в годы Великой Отечественной войны.
"Сила великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих ее. Необходимо бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии. И в этом политикам России надо учиться у президента Владимира Путина", - добавил Атамбаев.
Глава государства почтил память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Вечному огню.

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