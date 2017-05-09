По Бишкеку движется колонна из 70 автомобилей, украшенных символами Победы

9 мая 2017, 12:20 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В столице стартовал автопробег, посвященный Дню Победы. Около 70 автомобилей разных марок, украшенных георгиевскими ленточками, советскими знаменами и поздравительными надписями, двинулись от свободной экономической зоны к центру города.

Пункт назначения - Бишкекский городской дом-интернат для престарелых. Организатор акции Александр Кобозов отметил, что в этот праздник очень важно поздравить тех, чье детство пришлось на суровые военные годы.

"Ветеранов все поздравляют, а вот детей войны мы часто не замечаем. А ведь их тоже осталось немного", - сказал Кобозов.

По его словам, горожане активно реагируют на движение автоколонны: приветственно машут, улыбаются, отдают честь.

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