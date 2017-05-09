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Опрос "ВБ": Как была достигнута победа в Великой Отечественной войнеОпрос "ВБ": Как была достигнута победа в Великой Отечественной войнеКыргызы и русские — братские народы: напоминание Атамбаева ксенофобамКыргызы и русские — братские народы: напоминание Атамбаева ксенофобам

По Бишкеку движется колонна из 70 автомобилей, украшенных символами Победы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424848-ru.html

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В Оше празднуют День Победы

Спикер: Наш долг — помнить имена тех, кто не жалея себя, приближал великий День Победы

9 мая 2017, 12:20       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В столице стартовал автопробег, посвященный Дню Победы. Около 70 автомобилей разных марок, украшенных георгиевскими ленточками, советскими знаменами и поздравительными надписями, двинулись от свободной экономической зоны к центру города.
Пункт назначения - Бишкекский городской дом-интернат для престарелых. Организатор акции Александр Кобозов отметил, что в этот праздник очень важно поздравить тех, чье детство пришлось на суровые военные годы.
"Ветеранов все поздравляют, а вот детей войны мы часто не замечаем. А ведь их тоже осталось немного", - сказал Кобозов.
По его словам, горожане активно реагируют на движение автоколонны: приветственно машут, улыбаются, отдают честь.
Следите за акцией по текстовой трансляции Sputnik Кыргызстан>>

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