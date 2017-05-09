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В Оше празднуют День Победы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359532_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424847-ru.html

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Долгие и изнурительные годы войны и День Победы навсегда живут в наших сердцах, - А.Атамбаев

9 мая 2017, 12:03       Комментарии

Сегодня, 9 мая, в городе Ош празднуют День Победы. На главной площади южной столицы Кыргызстана гостям и жителям показали театрализованные представления. В частности, сцены победы над фашистской Германией.
Ветеранов поздравил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. Он подчеркнул, что Великая Отечественная война навсегда останется в истории.С его слов, ежегодно государство помогает участникам ВОВ и труженникам тыла.  
"В Великой Отечественной войне участвовало 362 тысячи 200 кыргызстанцев, из которых 1395 женщин. 150 тысяч отважных бойцов были награждены орденами и медалями. 73 человека удостоились звания Герой Советского Союза, 34 человека являются кавалерами ордена "Данк". Более 130 тысяч наших соотечественников не вернулось с фронта. На сегодняшний день в наших рядах осталось 647 ветеранов.
Город Ош как и вся страна в те годы жила девизом "все для фронта", "все ради победы". Подростки работали на станках Ошского шелкового комбината по 18 часов. Они спали возле этих станков, а просыпаясь вновь работали. Дехкане неделями могли не снимать обувь от того, что ноги опухали до такой степени от голода. С войны не вернулось более 4 тысяч ошан. Среди них Джумабаев Ташмамат, Немцев Иван Спиридонович, Пичугин Дмитрий Николаевич, Фуковский  Александр Васильевич, Цинделис Берелис Израилович. Наши отцы, герои Советского Союза Бадигин Михаил Петрович, Парпиев Абдурашид удостоены орденом "Данк", - сказал Абулгазиев.
Он отметил, что никогда не будет забыт подвиг наших отцов, проливших свою кровь за Родину и свободу 72 года назад в той войне.  После официальных речей присутствующим ветеранам вручили цветы, а позже на площади начался концерт.

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