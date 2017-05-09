Дети и внуки президента принимают участие в акции "Бессмертный полк"

9 мая 2017, 11:51 Комментарии

Дети и внуки президента Алмазбека Атамбаева принимают участие в акции "Бессмертный полк". Об этом А.Атамбаев сказал 9 мая в ходе выступления на площади Победы.

"День Победы для всех нас святой праздник. Сегодня десятки тысяч детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по улицам Бишкека и других городовнашей страны, чтобы сказать миру: "Мы - наследники Великой Победы! Мы помним!". Как сын фронтовика я горжусь, что в рядах "Бессмертного полка" пройдут и мои дети и внуки - потомки фронтовика Шаршена Атамбаева!" - сказал она.

Президент выразил благодарность ветеранам войны и тыла за то, что вы их жизнь и свершения по-прежнему являются образцом беззаветного служения Отечеству.