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Спикер: Наш долг — помнить имена тех, кто не жалея себя, приближал великий День ПобедыСпикер: Наш долг — помнить имена тех, кто не жалея себя, приближал великий День ПобедыЧыныбай Турсунбеков: "9 мая – это великий праздник, добытый бесстрашием и стойкостью наших отцов"Чыныбай Турсунбеков: "9 мая – это великий праздник, добытый бесстрашием и стойкостью наших отцов"

Дети и внуки президента принимают участие в акции "Бессмертный полк"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424845-ru.html

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Число участников шествия «Бессмертный полк» в Бишкеке превысило 30 тыс. человек

9 мая 2017, 11:51       Комментарии

Дети и внуки президента Алмазбека Атамбаева принимают участие в акции "Бессмертный полк". Об этом А.Атамбаев сказал 9 мая в ходе выступления на площади Победы.
"День Победы для всех нас святой праздник. Сегодня десятки тысяч детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по улицам Бишкека и других городовнашей страны, чтобы сказать миру: "Мы - наследники Великой Победы! Мы помним!". Как сын фронтовика я горжусь, что в рядах "Бессмертного полка" пройдут и мои дети и внуки - потомки фронтовика Шаршена Атамбаева!" - сказал она.
Президент выразил благодарность ветеранам войны и тыла за то, что вы их жизнь и свершения по-прежнему являются образцом беззаветного служения Отечеству.

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