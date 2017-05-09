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На ирландский остров неожиданно вернулся песчаный пляж

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359530_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424841-ru.html

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9 мая 2017, 11:27       Комментарии

Песчаный пляж на ирландском острове Акилл, исчезнувший более 30 лет назад, неожиданно появился снова, передает Би-би-си.
Песок с берега острова у западного побережья Ирландии полностью смыло после штормов в 1984 году - на этом месте остались лишь камни.
Однако всего лишь за несколько дней в апреле Атлантический океан вернул все похищенное - приливом на берег выбросило тысячи тонн песка на берег. В результате появился новый песчаный пляж длиной 300 метров.
Эммет Кэллахан из местного туристического бюро рассказал, что местные жители в восторге от произошедшего.
"Вчера у нас в деревне был транспортный коллапс, люди приезжали со всей Ирландии и Британии, чтобы посмотреть на наш новый пляж", - рассказал он.
"Люди здесь рассказывали о том, как раньше проводили время на пляже и как им нравилось бывать там детьми, а теперь они здесь со своими детьми - это невероятно", - сказал Кэллахан.

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